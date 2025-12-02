Sabores auténticos y exclusivos para amantes del queso desde 1953

Diferentes tipos de quesos que tienen a la venta, junto al nuevo producto 'El Abuelo Gran Reserva'.

En Hinojosa de Duero, pleno corazón del Parque Natural Arribes del Duero, la empresa familiar Felipe Hernández Vacas, mantiene viva una tradición quesera que comenzó en 1953 con su fundador, Ángel Hernández. Hoy, la tercera generación de la familia continúa elaborando quesos al estilo de antaño, combinando la experiencia heredada con modernas instalaciones de más de 1.000 metro cuadrados que garantizan la máxima seguridad e higiene. La empresa es un motor de empleo en la zona y un referente de calidad para los amantes del queso, aportando un valor único al entorno rural y al desarrollo local.

El catálogo de Quesos de Hinojosa es amplio y diverso, pensado para satisfacer todos los gustos. Desde 'El Abuelo Calderero', hasta el suave y mantecosa Finojosa, los quesos reflejan el carácter de la leche cruda de oveja de ganaderías locales, cuya alimentación y entorno natural confieren a la materia prima unas propiedades excepcionales. Los quesos cremosos tipo torta, con su pasta untuosa, y los quesos en aceite de oliva virgen extra, cortados a mano y conservados en tarros de cristal, muestran la atención al detalle y el respeto por la calidad que define a la empresa.

Nuevo producto con la llegada de la Navidad

Ante la inminente llegada de las fechas navideñas, la quesería pone a la venta un nuevo producto: 'El Abuelo Gran Reserva'. Con más de 24 meses de curación, este queso de alta gama combina un sabor intenso y una textura firme con la elegancia que solo ofrece una maduración prolongada. Su presentación oficial en Salamaq despertó gran expectación entre los profesionales del sector, consolidando a Quesos de Hinojosa como referencia en quesos gourmet de España.

En este sentido, este nuevo lanzamiento demuestra cómo la empresa sabe unir tradición y creatividad, manteniendo el sabor auténtico de los Arribes en un producto innovador.

Más de 80 puntos de venta en la capital y de forma online

Los Quesos de Hinojosa se encuentran en más de 80 puntos de venta de la capital, en pequeños comercios, mercados tradicionales y grandes superficies. Además, la tienda online permite envíos a toda España en 24/48 horas, con gastos gratuitos a partir de 60 euros, y ofrece atractivos packs ahorro, ideales para regalar en cualquier ocasión o para disfrutar de una selección de quesos con distintas maduraciones.

