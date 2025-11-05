El sabor americano de la Ruta 66 llega a Salamanca 15 establecimientos participarán en esta actividad del 7 de noviembre al 16

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca presentó la primera edición de la Ruta 66 Mahou, una iniciativa gastronómica inspirada en la mítica carretera estadounidense que recorrerá la capital y provincia del 7 al 16 de noviembre. El acto contó con la presencia de representantes institucionales y empresariales, y tiene como objetivo promocionar la hostelería local a través de una propuesta original y divertida.

El presidente de la Asociación, Jorge Martín, estuvo acompañado por Susana de la Vega, responsable de marketing de Mahou; Alberto Díaz, presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca; Antonio Rollán, presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES); y Emilio Checa, secretario de la Cámara de Comercio. También asistió Fátima, en representación de Ibereléctrica.

Durante diez días, 15 establecimientos de la ciudad y provincia ofrecerán sus versiones más creativas de la gastronomía americana, con propuestas que van desde hamburguesas y perritos especiales hasta costillas al horno de leña con salsa barbacoa. Los clientes podrán votar su plato favorito escaneando un código QR disponible en los carteles y salvamanteles de los locales participantes.

El establecimiento más votado recibirá un trofeo y un cheque de 500 euros cortesía de Mahou. Además, entre los votantes se sorteará un lote de productos de la marca: «Queremos dar visibilidad a los establecimientos y ofrecer experiencias cinco estrellas, tanto para hosteleros como para consumidores», destacó Susana de la Vega.

Por su parte, Alberto Díaz, presidente de la Cámara de Comercio, subrayó: «La hostelería es uno de los pilares fundamentales de la economía de nuestra provincia» y celebró la colaboración entre empresas, asociaciones y marcas como Mahou: «La Ruta 66 combina gastronomía, creatividad y colaboración empresarial. Genera sinergias positivas, dinamiza el consumo y fortalece la imagen de Salamanca».

En la misma línea, Antonio Rollán, presidente de CES, destacó que esta ruta: «Es mucho más que una propuesta gastronómica: es una forma de dinamizar el consumo, llenar nuestros bares y ofrecer nuevas experiencias que refuerzan a Salamanca como destino gastronómico de primer nivel».

El presidente de la Asociación de Hostelería, Jorge Moro, agradeció el esfuerzo de los hosteleros participantes, muchos de ellos de municipios como Santa Marta o Doñinos, y adelantó algunos de los platos estrella de la ruta, como la hamburguesa Oslo Nachos, el perrito Chihuana Charro Chino, o las costillas barbacoa del restaurante Verdi, ganador en ediciones pasadas de la tapa de la Feria de Día.

