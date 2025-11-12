Ruffini, responsable de Comunicación del Vaticano: «La IA es hija de la inteligencia humana, no su sustituta»

Ángel Benito Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Frente a los debates polarizados sobre el uso de la inteligencia artificial, Salamanca se convirtió en un espacio de reflexión con la apertura del Congreso Internacional 'La comunicación interna en las Universidades Católicas y Pontificias: límites y desafíos', organizado por la Universidad Pontificia y la Federación Internacional de Universidades Católicas. Los máximos representantes de universidades de Alemania, Italia, Angola, Perú, Argentina, Eslovaquia y Líbano se desplazaron hasta la ciudad.

El rector, Santiago García-Jalón, destacó la importancia de la comunicación más allá de una cuestión técnica e incidió en su labor como “artesanos y mediadores del entendimiento”. El prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Paolo Ruffini, primer laico en ocupar la dirección del sistema comunicativo vaticano, recordó que la Iglesia tiene entre sus principios “comunicar”. Sobre el uso de la inteligencia artificial, subrayó que debe entenderse como “un don que puede ser usado bien o mal”. “La IA es hija de la inteligencia humana, no su sustituta. La verdadera inteligencia une la razón, el corazón y la capacidad de sentir. Se nutre también de amor”, reflexionó.

Ruffini centró el debate en el uso que se haga de la inteligencia artificial y evitó su demonización. “No debemos confiar a la inteligencia artificial las decisiones que son humanas y que tienen que ver con la moral y la capacidad de discernir sobre lo bueno y lo malo”.

En la misma línea se mostró el secretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, monseñor Paul Desmond Tighe, encargado de impartir la lección inaugural. Invitó a los presentes a hacer “una reflexión crítica” y a mantener un equilibrio entre los “beneficios” y la necesidad de evitar entrar en la “histeria” por la rapidez de los avances. Asimismo, instó a no “dejarse guiar ciegamente” por los resultados, sobre todo en áreas en las que no se es conocedor. “Siempre hay una opinión y una orientación dentro del algoritmo”, recordó. Por ello, emplazó a que la Iglesia esté presente y forme parte del debate que se está generando sobre el uso de la inteligencia artificial en el mundo. “Celebremos su potencialidad, pero también observemos su capacidad no solo como algo útil, sino como algo que hace florecer a la humanidad”. Por ello, insistió en que la Iglesia debe reivindicar su papel y recordar todo aquello que da “valor a la vida humana”.

Ampliar

La segunda jornada

Hoy tendrá lugar la segunda jornada del Congreso, que comenzará a las 9:30 horas con la conferencia de la directora de Comunicación de la Universidad Católica de Ávila, Marta Yuste. A continuación, tendrá lugar una mesa redonda sobre ‘El perfil del estudiante como elemento determinante en la estrategia de comunicación interna’, en la que participarán la jefa de Comunicación de la Universidad de Navarra, Patricia Sáinz de Robredo; el profesor de la Facultad de Comunicación de la UPSAÁngel Losada; y la directora de Desarrollo y Campus de la Universidad de Lille (Francia), Oliwia Baran, moderados por la coordinadora de Erasmus+ Institucional de la Universidad de Ruzomberok (Eslovaquia), Michaela Moldová.

La mañana finalizará con la ponencia del rector y director ejecutivo de la Universidad Católica de Ciencias Aplicadas North Rhine-Westphalia (Alemania), Bernward Robrecht, sobre el marco jurídico que afecta a la comunicación interna en las instituciones universitarias. Por la tarde, a las 15:00 horas, tendrá lugar la intervención del vicerrector de la Universidad Ramón Llull, Carlo Gallucci, ‘Modelos de gobernanza en las universidades: ¿dificultan o facilitan la comunicación interna y centralizada?’.

A continuación, se celebrará un panel para compartir experiencias en los principales canales de comunicación (email, newsletter, redes sociales, app, etc.), con la participación de la jefa de Prensa y Relaciones Públicas de la Universidad Católica de Ciencias Aplicadas North Rhine-Westphalia (Colonia, Alemania), Verena Behr; y el director de Comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Croce (Roma, Italia), Giovanni Tridente; moderado por la directora de Comunicación de la UPSA, Débora García. A las 17:15 horas, tendrá lugar la última conferencia, a cargo del profesor de la Facultad de Comunicación de la UPSAJuan Ramón Martín.