Rubí, el loro que pasea por Salamanca: «Da más trabajo que un hijo» Con apenas seis meses, se ha convertido en el «niño bonito» de María y ahora va a todas partes con ella, incluso por la calle con una correa

M. B. Salamanca Lunes, 6 de octubre 2025, 12:11 Comenta Compartir

En Villares de la Reina, todos ya la conocen y en Salamanca muchos se giran a su paso. María Luisa Santos Soto no sale de casa sin su inseparable loro, Rubí, al que pasea por las calles con una pequeña correa, igual que otros hacen con un perro. «Es mi compañero de vida, es el sueño de mi vida», afirma orgullosa.

Rubí llegó a su hogar hace apenas seis meses y ya es «el niño bonito de la casa». Duerme entre María y su marido, la despierta cada mañana con besos en los ojos y comparte con ella comidas caseras adaptadas a su dieta. «Yo hago arroz blanco, sin sal, y comemos lo mismo. No es solo una mascota, es parte de mí. Da más trabajo que un hijo porque necesita cariño continuo y compañía todo el día», confiesa.

El vínculo entre ambos es tan estrecho que se ha convertido en un fenómeno en redes sociales. En TikTok, en su cuenta @rubiyaco, ya supera los 18.600 seguidores. Los vídeos muestran escenas cotidianas: Rubí jugando, recibiendo caricias, paseando atado con su correa o pronunciando sus primeras palabras, como «hola», «mami» o «te quiero». «Habla como un niño pequeño que empieza a balbucear, pero cada día aprende algo nuevo», explica María.

Al verlo por la calle, la reacción es inmediata. Muchos se paran, hacen fotos o preguntan si pueden tocarlo. «Al principio dejaba, pero ya no. Rubí no lo soporta. Un día una señora le echó la mano y le dio un picotazo. Hay que entender que no es un espectáculo: es mi loro, igual que otros llevan al perro o al gato», insiste.

En Villares ya lo consideran uno más. En el bar El Molino, su lugar favorito, Rubí es recibido con naturalidad por los clientes. En Salamanca, en cambio, sigue sorprendiendo y atrayendo miradas: pasear un loro con correa no es algo que se vea todos los días.

María recuerda también las dificultades para cumplir su sueño. Siempre quiso tener un loro, incluso pensó en viajar a Tenerife solo para visitar Loro Parque, pero esperó hasta poder mantenerlo. «No es solo comprarlo; mantenerlo cuesta un dinero. Come frutas caras, como pitahaya o fruta de la pasión. Es un lujo, puede costar mantenerlo más que a un niño. Antes de dar con Rubí sufrí una estafa: envié dinero y nunca me lo mandaron. Luego encontré en Toledo un criador de confianza y fue una maravilla. Me costó 950 euros, pero llegó sano y fuerte; te lo traen a casa y todo», relata.

Ahora Rubí forma parte de la familia. Duerme en la cama, está educado para hacer sus necesidades en el baño y exige atención constante. De hecho, hay un vídeo en el que se le puede ver en la taza del váter. «El día que no lo cojo se enfada y resopla. Necesita estar encima de mí siempre. Pero también me despierta cada mañana con besos. Es un amor», dice emocionada.

Su marido, aunque recibe algún picotazo de vez en cuando, también lo disfruta: «El loro elige a una sola persona y a los demás solo los tolera. Pero mi marido está encantado con él».

María lo tiene claro: convivir con un loro es una responsabilidad enorme, pero también una experiencia única. «Son muy inteligentes, llegan a desarrollar una inteligencia como la de un niño de seis años. Necesitan cariño, atención y juego a lo largo de todo el día. Si no, se deprimen. Aunque reconozco que yo ahora mismo no me imagino la vida sin Rubí».

Con su correa, sus paseos por Villares y también por Salamanca, y sus vídeos virales en las redes sociales, Rubí se ha convertido ya en una celebridad local y digital. Lo que empezó siendo un sueño personal de María hoy llega también a miles de personas que siguen sus aventuras en TikTok.