Rosario Arévalo: “La igualdad es algo en lo que trabajar día a día, no hay un límite”

Por supuesto. Hay una política de igualdad que ha sido consustancial con la evolución de la historia de Enusa. Ahora estamos elaborando nuestro tercer Plan de Igualdad pero ha habido anteriormente algunos borradores previos por los que nos hemos dirigido. Actualmente por la modificación legal estamos elaborando uno nuevo. Esto es un trabajo continuo, que no para. La igualdad es algo en lo que trabajar día a día, no hay un límite. Hay una evolución a medida que avanza la sociedad.

¿Cuál ha sido el camino a seguir por Enusa para alcanzarla?

En Enusa hemos tenido un camino en el que nos han acompañado muchísimo las mujeres de la plantilla. Ha sido un camino que todas hemos entendido que no tiene retorno. Hemos tenido alguna situación que nos ha obligado a pararnos, pero no a ir hacia atrás. Hemos realizado diversas iniciativas en la medida que iba evolucionando el tiempo. Por ejemplo hay un programa que para nosotros fue un hito y fue el Stem Talent Girl, un proyecto de referencia para desarrollar el talento STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en población femenina. Va dirigido a las niñas porque creemos que el verdadero cambio de actitudes y de cultura se produce en las edades tempranas. Para este programa se designaron mujeres dentro de nuestra plantilla, mentoras de las niñas, y estas veían cómo trabajaban las empleadas de Enusa. Han podido ver que estas mujeres desempeñan papeles de éxito y así aprender que para acceder a esos puestos solo tienen que querer. Llevamos tres años con este talent girl y ahora, además, creemos que en lo que hay que incidir es en la Formación Profesional (FP). Cuando ofertamos puestos concurren sobre todo chicos y necesitamos introducirnos en la FP para que las mujeres vean que si les gusta y quieren pueden acceder, trasladándolas cómo es la fábrica y que este puede ser su trabajo futuro. Es decir, quitarle ese miedo a lo técnico que parece que siempre ha estado un poco pensado para los varones. No. Las mujeres podemos llegar a donde queramos.

Precisamente el sector nuclear siempre ha estado muy masculinizado... ¿Esto sigue siendo así?

Así es. Es un sector masculinizado ancestralmente, pero cada vez hay más mujeres. Las mujeres tienen mayor participación, aunque no son saltos espectaculares como nos gustaría. Yo fui la primera mujer directora de Enusa en 2005. Ahora mismo tenemos cuatro hombres y cuatro mujeres en puestos directivos y un presidente. Es verdad que siempre han sido presidentes varones... Pues ahí lanzo el reto para quien quiera. Con respecto a la plantilla, las mujeres en el año 2006 conformaban el 19%. Actualmente somos un 27%. Si lo estructuramos por áreas de trabajo, hay diferencias. Por ejemplo existen entre la parte administrativa y la fabril. En esta última todavía la mayoría son varones y sin embargo en la parte administrativa priman más las mujeres. Se está empezando a equilibrar. Tenemos una igualdad formal pero tenemos que seguir trabajando. Esto no se acaba hoy, esto es una labor continua que depende de las situaciones, los gobiernos, las sociedades...

¿Qué mensaje lanzaría a la próxima generación de mujeres?

Mi mensaje es absolutamente positivo. Las mujeres hemos demostrado que podemos. Les diría que no tenemos que tener miedo a nada, que la maternidad no sirva para pararnos. Si entendemos una verdadera conciliación, evidentemente es un tema de mujeres y de hombres, y si a ellos no les para a nosotras tampoco nos tiene que parar. Evidentemente a día de hoy, gracias al trabajo de muchas mujeres que nos han precedido, tenemos una igualdad legal pero debemos luchar por una igualdad real.

¿Qué es necesario para pasar de esa igualdad formal a una real?

Pues que nosotras mismas nos lo creamos, que lo reivindiquemos. Yo he visto por ejemplo muchas actuaciones de mujeres que se niegan a ir a actos o solo representan un 40% del aforo o de la mesa en cuestión en la que participan. Hay muchas iniciativas. Yo creo que lo que tenemos que insistir sobre todo es en que somos iguales y vamos a demostrarlo. Y demostrarlo comienza por nosotras mismas.

El Día Internacional de la Mujer Enusa lanzó un mensaje relacionando la igualdad de género con la sostenibilidad en el futuro. ¿Cuál es la relación entre igualdad y sostenibilidad y cómo la entiende Enusa?

Nosotros entendemos que para ser sostenibles hay que ser igualitarios y diversos y tenemos que trabajar por ello. Entendemos que la sostenibilidad no solamente es una acción económica, sino poner en práctica los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Nosotros consideramos que si no aplicamos nuestros 17 objetivos no vamos a conseguir la igualdad. Las mujeres somos una parte y una parte importante. Enusa el 8 de Marzo cogió el mensaje de la ONU porque está demostrado que las mujeres y las niñas sufren más el impacto de cualquier tipo de crisis, ya que estas amplifican las desigualdades existentes. Hay datos que lo demuestran y así lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, pues hizo que aumentaran los casos de malos tratos. Todas las crisis impactan en la mujer y por eso tenemos que estar ahí y liderar el cambio.

¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir por Enusa en materia de igualdad?

Además del Plan de Igualdad en el que estamos trabajando, para mí es muy importante en materia de selección. Que miremos a las mujeres. A las convocatorias quienes concurren, la mayoría de las veces, son los varones. Pues tenemos que intentar que en los puestos intermedios ocupen las mujeres su espacio. Ir viendo una configuración más igualitaria y más diversa. Las empresas más eficientes son las empresas más diversas y más igualitarias. Las aportaciones que hacen las mujeres son distintas a la de los varones. Vemos la organización de otra manera y el mundo no puede prescindir del 50% de su población y de ese pensamiento. Estamos obligadas a escucharnos y sobre todo nos lo tenemos que creer.

Comentaba antes que había sido la primera mujer directora de Enusa. ¿Cuál fue su sensación al llegar y cómo ha cambiado la empresa en este tiempo?

Pues ha cambiado. La cultura de las organizaciones se absorbe. Yo venía de trabajar en un ámbito público y llegué a Enusa con la sensación de que todo eso de los ingenieros me asustaba un poco. Yo soy licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y tenía esa cosa, como todos los que somos de letras, con los de ciencias. Era mucho ingeniero para mí. Pero la verdad que me enseñaron y aprendí mucho de ellos. Yo creo que ellos también de mí. He conseguido sentirme a gusto. Desde el año 2005 que empecé, a medida que se ha ido incorporando gente nueva ya no solo están los ingenieros, también hay psicólogos, sociólogos, economistas, periodistas, etcétera. Todos somos una amalgama que hemos sabido convivir y hemos aprendido los unos de los otros. Yo pensaba que era más férrea y más impenetrable, pero lo cierto es que somos una organización que se ha ido flexibilizando con el tiempo. Estamos intentando modificar esa cultura para que todos seamos más eficientes.