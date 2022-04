Romero Zafra, imaginero: “Salamanca aceptó muy bien unas imágenes que expresan sentimiento”

–¿Cómo han envejecido sus imágenes en diez años?

–Mis obras no han envejecido porque prácticamente están como las hice. Curiosamente, tuvo que venir la imagen para ponerle 43 gotas de sangre, gotas de cristal rojo que le habían caído. Pero, bueno salvo algún percance siguen igual. En diez años el único que está envejeciendo soy yo. Felicidades a todos los salmantinos y salmantinas que, gracias a Dios, después de dos años, van a tener Semana Santa.

–¿Qué ecos te llegan de la respuesta de los salmantinos a tus imágenes?

–Fue muy buena. Yo me quedé asombrado cuando la bendición de la Virgen, aunque en Semana Santa nunca he podido ir. Es complicado. Lo he visto en vídeos y hay una cantidad de gente inmensa. El lugar donde está es una maravilla. Antes de ser imaginero, estaba haciendo el Camino de Santiago y pasé por Salamanca y me quedé impresionado de su arte y patrimonio. La Purísima es impresionante y maravillosa. Sobre todo, el retablo.

–¿Cómo se consigue que unas imágenes realizadas por un cordobés encajen en Salamanca?

–Una cosa es la que se piensa antes y otra cuando las cosas ocurren. Yo creo que cuando una imagen expresa sentimiento, la gente no es tonta y lo ve. Aunque se esté acostumbrado a otro tipo de imágenes, yo creo que da igual. La gente acepta lo que está bien hecho.

–¿Qué siente al compartir Semana Santa con Carmona?

–Para mí es un orgullo. Es mi maestro. El primer San Francisco que hice está inspirado en Carmona. Luego ya con el tiempo coge uno autoría propia. Igual que hay mucha gente que empieza ahora y coge mi obra como modelo. He servido de inspiración y me siento muy agradecido de servir de apoyo.