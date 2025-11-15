'Roma la Chica' y la Florencia del Sur, dos ciudades 'separadas al nacer'

Vista de las torres de La Clerecía arriba y abajo una foto tomada desde la Piazza del Duomo de Lecce.

José Fuentes Rajo Salamanca Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

Salamanca es una ciudad con mucha proyección internacional: su casco histórico es Patrimonio de la Humanidad, su Universidad es un icono de la Historia Moderna y mantiene características que la hacen única en España y en el mundo.

No obstante, a pesar de su singularidad y relevancia, ese carácter internacional también propicia que comparta similitudes con otras ciudades que permiten compararlas entre sí. Una de ellas, sin lugar a dudas, es Lecce, en la región italiana de Apulia.

Esta pequeña localidad, cercana a los 95.000 habitantes, tiene un aire (o una vibra, como se dice actualmente) similar al de Salamanca cuando se pasea por sus calles, no solo por su tamaño, sino por el color de las piedras de sus edificios, con ese tono arenisco similar al de la de Villamayor. La piedra de Lecce es caliza y se recoge en las canteras de los alrededores de la ciudad, ofreciendo un color amarillento cercano al blanco roto que al atardecer adquiere matices de ensueño, como ocurre en la capital charra.

Estas canteras extraen la piedra de un antiguo mar lleno de sedimentos en los que se pueden encontrar incluso restos fósiles. Ambas ciudades están 'talladas' en una piedra única que las diferencia de las demás y que tiene nombre propio.

Además, ambas ofrecen un estilo barroco impresionante, razón de más para que se respire el mismo aire al pasear por sus cascos históricos. Monumentos como la Clerecía, la iglesia de San Esteban y la icónica Plaza Mayor pertenecen a este sobrecargado estilo que influyó en toda Europa tras el Renacimiento y que en nuestra ciudad tiene nombre propio, el de Churriguera.

El barroco leccese tampoco se queda atrás e inunda toda la ciudad de una belleza que le ha hecho ganarse el título de la 'Florencia del Sur'. Santa Croce, el Duomo o la iglesia de San Mateo son claros ejemplos de este estilo. Si Salamanca tiene a Churriguera, Lecce cuenta con Giuseppe Zimbalo, arquitecto que ha dado vida a gran parte de estos edificios. Pasear por la Piazza del Duomo de la localidad es un placer para la vista, envuelta en esculturas, ornamentos e imponentes monumentos.

Ampliar

Si Salamanca cuenta con el Puente Romano como prueba del paso de los romanos por la ciudad, Lecce ofrece en la Plaza de Sant'Oronzo nada más y nada menos que un espectacular anfiteatro romano construido en el siglo II d. C. Al igual que ocurre en la capital charra, donde el patrimonio y la historia se abren paso a la mínima que se excava, este monumento ha permanecido oculto bajo tierra durante siglos y fue descubierto en el siglo XX, de manera que solo una parte de este está expuesta. La otra parte se encuentra bajo otros edificios.

Ampliar

Además, Lecce también alberga su propia universidad. No es tan antigua ni relevante como la de Salamanca, pero también marca parte del pulso diario en la ciudad. La presencia universitaria en Lecce tuvo varios intentos fallidos desde el siglo XIX, pero la Universidad del Salento, tal como existe hoy, se originó realmente en 1955, cuando se creó el Instituto Autónomo de Magisterio, que obtuvo reconocimiento jurídico en 1959 y fue estatalizado en 1967-68 con la creación de su primera facultad oficial, la de Ciencias. Renombrada y transformada en 2006, la universidad ofrece ahora más titulaciones, ampliando su peso y oferta.

Como una imagen vale más que mil palabras, a través de estas fotografías puede detectarse cierto parecido en la estética, color y ornamentación de los edificios de Lecce con los salmantinos:

Ampliar

Temas

Salamanca

Patrimonio