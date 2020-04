Roi Piñeiro, pediatra: “No se conoce si los niños transmiten más la enfermedad que adultos asintomáticos”

Roi Piñeiro Pérez conoce muy de cerca los niños y sus infecciones. Es jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Villalba y secretario de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, entre otros cargos.

–Mañana los niños volverán a salir a la calle ¿es acertada la medida a nivel sanitario? ¿se ha tenido en cuenta la opinión de los expertos?

–Expertos en coronavirus hay pocos, por no decir ninguno. Otra cosa es que la sociedad considere expertos a aquellos que tienen mayores conocimientos en Microbiología, Pediatría, Psicología, etc... Y lo cierto es que ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en qué es o sería lo mejor. Nos movemos en un terreno resbaladizo, por eso nos equivocamos con cierta frecuencia, más de la que quisiéramos. De lo que no hay duda es que un estado de emergencia y un confinamiento no se pueden mantener “ad aeternum”, por lo que es lícito y necesario buscar soluciones y desescalar las prohibiciones, sobre todo si la situación epidemiológica tiende a mejorar, como parece que está ocurriendo.

–Inicialmente se planteó que los niños fueran al supermercado ¿mala idea, no?

–Desde luego, no parece el mejor lugar para ir con niños. Por suerte, han cambiado esta decisión.

–¿Deberían ir los niños ir con mascarillas y guantes?

–Habrá que seguir las recomendaciones oficiales del Ministerio. Ya existe una orden ministerial con indicaciones sobre la fabricación y uso de mascarillas destinadas a la población infantil. Los padres tendremos que responsabilizarnos de que este uso sea adecuado por parte de nuestros hijos. El uso de guantes no está exento de polémica, aunque los llevemos puestos, si previamente hemos tocado con ellos una superficie contaminada, no servirán en absoluto para protegernos. Es mejor lavarse las manos con frecuencia.

–¿Qué tipo de mascarillas son más adecuadas para los niños?

–Lo que se busca es que el contagiado no transmita la infección a otra persona. En eso, prácticamente todas las oficiales son efectivas o, al menos, reducen el riesgo de transmisión. Otra cosa es que protejan de ser contagiado, ahí no todas son iguales.

–¿Y qué le parece que el límite se haya fijado en 14 años?

–Se trata de decisiones que pueden parecer arbitrarias, pero supongo que tendrán sus motivos. Cierto es que se echa de menos que el Gobierno explique los motivos de algunas de sus decisiones. La duda es qué hacer con los adolescentes de más de 14 años pero aún sean menores de edad. No parece democrático mantenerles encerrados. Al menos, si no se les considera niños, deberían tener los mismos derechos y responsabilidades que tienen los adultos.

–El Gobierno autoriza que los niños salgan con juguetes como un balón o un patinete ¿es buena medida? ¿No son foco de contagio?

–El Gobierno ha especificado que los niños pueden llevar sus juguetes, que no deberán compartir ni jugar con otros niños. De esta manera, no tienen por qué ser foco de contagio. No obstante, como medida de precaución adicional, no estaría mal lavarlos con agua y jabón al llegar a casa. Que las medidas tomadas sean buenas o malas lo sabremos en los próximos días.

–Como experto en infectología pediátrica ¿puede aclarar si los niños juegan un papel destacado en la transmisión del COVID-19? Alguno de sus compañeros dice que no.

–Seguro que lo juegan, como ya hemos visto en muchas otras enfermedades infecciosas, pero lo que no se conoce en la actualidad es si son mayores transmisores de la enfermedad que adolescentes o adultos asintomáticos. Y es lógico que no se sepa, faltan estudios epidemiológicos para demostrar muchas cosas que aún no sabemos. Los estudios son aún insuficientes para tomar una decisión, pero alguna decisión hay que tomar, y eso no es sencillo. Es fácil criticar al delantero que lanza un penalti y lo falla. Lo difícil es tomar la decisión de lanzarlo sin ninguna certeza de hacia dónde se desplazará el portero.

–Si hay pocos adultos a los que se les haya hecho test a niños ¿aún menos?

–No solo menos. Además, parece que, con síntomas compatibles, hay más resultados negativos que en adultos. Tampoco sabemos por qué. Muchas dudas y pocas certezas. Queda mucho trabajo de investigación por delante.

–Usted opina que la clave en esta enfermedad es el huésped y no el “bicho”, ¿qué quiere decir?

–Es un clásico en la especialidad de enfermedades infecciosas. La mayoría de los sanitarios que no son especialistas en enfermedades infecciosas se centran en el microorganismo: ¿cómo es? ¿cómo se contagia? ¿cómo actúa? ¿por qué es tan agresivo? Sin embargo, también debemos hacernos otras preguntas: ¿por qué afecta a ese que está tan protegido y no a ese otro que va sin mascarilla a todas partes? ¿por qué es tan grave en ese señor de ahí y ese otro de la misma edad ni se ha enterado? ¿por qué este paciente responde bien al tratamiento y el que está al lado con el mismo virus no lo hace? Estas enormes diferencias en la respuesta solo pueden ser explicadas por la susceptibilidad individual de cada uno de nosotros, por la respuesta inmunológica de cada huésped. Es parecido a lo que sucede, por ejemplo, con el meningococo B. Esta bacteria no parece tener capacidad suficiente para generar un daño celular masivo. De hecho, muchos niños son portadores asintomáticos de dicha bacteria. Sin embargo, un porcentaje muy bajo, menos de uno de cada cien mil, desarrolla una enfermedad muy grave, con un 10% de mortalidad. Aún no sabemos por qué algunos niños sí y la gran mayoría no. En la respuesta inmunitaria del huésped está la clave. O eso creemos.

–¿El confinamiento dejará secuelas en los niños?

–En general, los niños llevan mucho mejor que los adultos las situaciones límite. Es lógico pensar que todo esto dejará secuelas en todo el mundo y a todas las edades. Más ocuparnos del presente que preocuparnos de lo que vendrá. Además, por desgracia, es muy probable que tengamos segundas y terceras oleadas del virus. Ojalá me equivoque.

–Un consejo ¿sacaría usted a sus hijos a la calle?

–Yo sí lo voy a hacer según las condiciones establecidas por el Gobierno. En muchos otros países ya están iniciando también la desescalada del confinamiento. Creo que es la dirección correcta.

–¿Vuelta al cole sí o no?

–Cuando lo decida el Ministerio. Si la curva se mantiene en descenso durante las próximas semanas, ¿por qué no? Siempre que sea posible y con mucha precaución, nuestro objetivo debe ser volver a la normalidad de 2019, esa que ya todos echamos de menos.