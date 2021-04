Roberto Fraile, aguerrido reportero de guerra que captó el horror de Siria

Roberto Fraile, el cámara salmantino de 47 años asesinado este martes en Burkina Faso, tenía en su historial periodístico los principales conflictos armados que se han vivido en el planeta en los últimos años. Padre de dos hijos, nacido en Baracaldo aunque afincado desde años en Salamanca, Fraile resultó herido en 2012 en la localidad siria de Alepo debido al estallido de una granada cuya metralla le alcanzó la pelvis. Fue operado de urgencia en un hospital de la misma localidad y posteriormente evacuado a Turquía.

En una entrevista concedida al suplemento ‘Muy Salmantino’ de LA GACETA, Roberto Fraile contaba cómo se produjo el ataque: “Alguien encendió una granada y se olvidó de tirarla. Yo estaba muy cerca y me pilló. Un francotirador había causado varias bajas en la mañana y un grupo de rebeldes estaba intentando tomar su posición para volarlo por los aires a base de granadas de mano”, aseguraba Fraile.

“La única forma en el barrio viejo de acercarse era entrando en las casas haciendo agujeros en las paredes para pasar de una a otra. Cuando estábamos al lado de donde se supone estaba el francotirador fue cuando pasó la explosión”. El salmantino relataba la dureza de los siguientes momentos al estallido. “Era una granada de mano que iba a lanzar gente del grupo rebelde con el que estábamos nosotros y se la olvidaron. Fue una explosión muy fuerte, no te enteras. Me levanté, vi que tenía restos encima del chico que intentaba lanzar la granada que desapareció. Me vieron los compañeros, Antonio y López y me sacaron por un agujero cuanto antes, yo podía ir andando, salimos de las casas y llegamos a una calle muy estrecha”.

Pero Roberto no pudo soportar la situación y se desmayó, pero pudo ser evacuado y llevado a un hospital de Alepo donde fue operado. “Después me evacuaron a Turquía en una furgoneta con una niña que estaba muy mala. Éste ha sido calificado por el salmantino como “el peor momento con diferencia”.

La ofensiva tuvo lugar el 6 de febrero de 2012 en un barrio con unos 15.000 civiles que ayudaban a los rebeldes. “Entramos por el alcantarillado de unos 3 kilómetros hasta llegar al lugar del ataque. En una hora se dispararon entre 500 y 600 morteros, que no son selectivos y que mataron a mucha gente que estaba en el salón de sus casas. El Hospital estaba lleno de muertos y heridos. Yo he visto morir a mucha gente”.

Tras este trance, Roberto Fraile firmó junto a David Beriáin, también fallecido en el ataque en Burkina Fraso, la serie de documentales “Clandestino”, de Discovery Max. Sobre esta experiencia, el cámara contaba para LA GACETA uno de los momentos más tensos que vivió durante la grabación: “En México me entrevisté con un chico de unos veinte años que estaba hasta arriba de coca. Le sentó mal una de las preguntas que le hicimos, entendió que nos estábamos riendo de él, se puso muy nervioso, sacó el arma y quiso disparar a las cámaras, menos mal que le calmaron algunos de los suyos”.