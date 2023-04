Rivero acusa: “La Conferencia de Rectores no representa a todas la universidades”

Las reformas legislativas volvieron a centrar ayer buena parte del Consejo de Gobierno del Estudio salmantino. “Nos bombardean con propuestas normativas”, lamentó el rector Ricardo Rivero. Pero ayer las críticas no se dirigieron hacia la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), sino a los reales decretos para su desarrollo, en especial el borrador de departamentos que, según palabras del rector, meterá a las universidades “en un lío enorme organizativo y disciplinar”. También ha cambiado el protagonista. El rector habló alto y claro contra la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) por haber tomado decisiones sin consultar al conjunto de mandatarios de las instituciones de enseñanza superior.

“CRUE no está representando la posición de todas las universidades españolas” se atrevió a decir Ricardo Rivero en el Consejo de Gobierno. El rector manifestó la semana pasada al secretario general de Universidades del Ministerio, José Manuel Pingarrón, su disconformidad con las cifras fijadas en el borrador del Real Decreto de departamentos por considerar que son muy elevadas —entre 35 y 50 profesores—, pero cual fue su sorpresa cuando Pingarrón le comentó que los números los había sugerido la CRUE. Por eso, el rector de Salamanca no dudó en acusar a la Conferencia de Rectores, presidida por Juan Romo, rector de la Universidad Carlos III de Madrid, de hacer abuso de su autoridad: “Si por su cuenta y riesgo trasladan un número o dan su beneplácito a unas cifras que son un despropósito, han hecho un abuso. No se puede hacer algo así sin consultar al plenario o hacer un proceso de participación”.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta la avalancha de alegaciones que están realizando los departamentos y áreas de conocimiento, Rivero pidió a la comunidad académica que canalicen sus propuestas de reforma de los borradores a través del Rectorado. “No queremos que se canalicen solo por la CRUE porque corremos el riesgo de que prioricen situaciones que no son las que queremos”, insistió el rector.

“La redacción actual de los decretos ataca el corazón de la autonomía universitaria”, aseguró Rivero, que amenazó con acudir a los tribunales si es necesario para impugnar la reforma de departamentos que “pondría patas arriba” su organización.

El malestar del rector es un reflejo del sentir generalizado de los decanos y directores de departamentos de la Universidad de Salamanca y de otros muchos rectores. “Es inconcebible”, “hay mucha incertidumbre” fueron algunas de las expresiones utilizadas por los responsables universitarios para mostrar su descontento con las normativas del Ministerio de Universidades.

En cuanto a la implantación de la LOSU en la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero trasladará hoy al Claustro universitario su propuesta: proceder a la renovación de los claustrales en octubre-noviembre y acometer la reforma de los Estatutos en la primavera de 2024, de manera que pase tiempo para que “sedimenten tantas normas”, apuntó. Eso sí, en lo que respecta a los derechos y ventajas que incluye la ley, como el derecho a la huelga, la intención del rector es que se puedan implantar este curso.