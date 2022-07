Ricardo Rivero, rector de la Universidad: “La Ley de la Ciencia es una pérdida de oportunidad”

Después de dos años prácticamente sin descanso veraniego, este año el rector Ricardo Rivero sí que prevé cogerse unos días en agosto para disfrutar con la familia, aunque reconoce que no desconectará del todo porque, a su juicio, en determinados cargos “no sólo es no es posible, sino que, además, es inconveniente”.

–A punto de terminar este curso, ¿cuál es su balance?

–Recuerdo que en septiembre de 2021 pasamos a una presencialidad al cien por cien y, desde esa fecha hasta el día de hoy, el curso se ha desarrollado con total normalidad y, por ejemplo, la presencia de estudiantes internacionales ha sido la de un año normal, lo que refleja mucho esfuerzo de toda la comunidad universitaria porque, hay que tener presente que, aunque este ha sido un curso casi normal, todavía estaban presentes algunos de los condicionantes y de las incertidumbres propias de la pandemia, entonces, que todo el mundo estuviera en su puesto era muy importante y así ha sido. Yo creo que ha sido un curso de transición, pero en términos de cifras, de internacionalización y de actividades ha sido casi como el 2019.

–La Universidad está en pleno proceso de matriculación, ¿qué le parecen los primeros datos?

–Me levanto todas las mañanas y veo dos aplicaciones que permiten hacer un seguimiento de datos en tiempo real. Ahora mismo tenemos más estudiantes matriculados que el año pasado, uno 600, y hay como 200 más de máster universitario oficial y en doctorado estamos parejos, aunque el proceso de matrículas empieza un poco más tarde. En nuevo ingreso hay algunos menos, pero hemos estado analizándolo con la Vicerrectora de Docencia y es que hay muchas titulaciones que se cubren seguro que no han completado el proceso de matrícula, por ejemplo, en Psicología todavía falta gente matricularse o en Derecho. Los datos que tenemos nos hacen pensar que es muy probable que alcancemos los 5.000 estudiantes de nuevo ingreso, que es una cifra que yo creo que en el periodo reciente de los últimos 10 o 15 años no se ha alcanzado. Además, creo que se va a producir un efecto de acumulación de los crecimientos sucesivos de los últimos años en continuación de estudios, así que creo que será una matrícula muy positiva porque, no hay que olvidar que cada vez es más difícil crecer porque la oferta universitaria en el sistema español se ha multiplicado, pero las promociones de jóvenes son de menor número. Y luego hay que pensar que Salamanca capta la mayoría de sus estudiantes de otros entornos geográficos y nuestros datos demuestran que seguimos manteniendo esa capacidad de atracción. Que sigan decidiendo venir a Salamanca de otros lugares ayuda a mantener unas cifras de matrícula, aún así, siempre hay que prepararse porque el escenario es cada vez más competitivo.

–Está muy bien que vengan de otras comunidades, pero también es verdad que esas otras comunidades a veces vienen alumnos con notas muy altas que desplazan a los de Salamanca o de Castilla y León.

–Sí, las diferencias deben remediarse porque estoy de acuerdo que la existencia de una demanda sobredimensionada en titulaciones con límite de plazas desplaza a los estudiantes locales fuera de Salamanca y eso tiene muchos efectos negativos. Por ejemplo, se genera una expectativa con el número de solicitudes que luego no se corresponde con la matrícula efectiva. Desde luego, debemos intentar que no se produzca ese desplazamiento de los estudiantes locales.

–En 2024 cambiará la EBAU, pero parece poco probable que haya más igualdad pues la nueva ley de educación aumenta las diferencias existentes en Bachillerato.

–Cualquier persona que haya visto las situaciones que tienen que vivir los jóvenes en Castilla y León en segundo de Bachillerato sabe que la situación actual es injusta.

–¿Ya están solucionadas las incidencias que se produjeron con la sede electrónica en el primer plazo de matriculación?

–Sí, ya lo hemos revisado y en el segundo plazo ya se permite a los estudiantes que elijan la sede electrónica una plataforma alternativa para subir su documentación. Desde la semana pasada he estado muchos días, y también noches, pendiente, y los responsables de los servicios informáticos han estado trabajando con mucha dedicación para resolver los problemas de colapso por la sobreabundancia de solicitudes simultáneas.

–¿Cuál fue el problema?

–Estamos hablando de que en muy pocos días, seis o siete, hubo 300.000 accesos a la sede electrónica ya que se simultanearon varios procedimientos y muchas personas intentaban acceder una y otra vez en lugar de esperar. Así que hubo una presión extrema en picos de demanda temporal en horas muy concretas. Pero, en cualquier caso, hay que buscar soluciones, así que en este segunda periodo de matrícula hemos arbitrado una plataforma complementaria para que los estudiantes puedan subir su documentación, porque hay que recordar que no ha habido un problema en la matrícula, sino en descarga de datos. También hemos decidido que vamos a sacar de la sede electrónica muchos procedimientos que se pueden gestionar de una manera más ágil, como la presentación de TFG y de TFM. Hemos aprendido que este procedimiento de la matriculación debe estar completamente separado de todos los demás.

–Aún queda mucho trabajo en el tema de administración electrónica ¿no? ¿El vicesecretario general estará a tope?

–Fernando de la Prieta tiene mucha tarea y ha aprendido mucho de este proceso, se ha dado cuenta de que hay que organizar los procedimientos en forma sucesiva, con un calendario separado, en el que hay que diferenciar las herramientas. La verdad es que ha sido un proceso en el que ha habido mucha atención de la Vicesecretaria General, de los Servicios Informáticos y de los equipos de las secretarías de los centros. Para la Universidad los días de matrículas son muy importantes y el hecho de que se haya matriculado tanta gente, 11.000 personas, que son casi 1.000 más que el pasado año en la misma fecha, pone de manifiesto la carga. En estos casos yo siempre recuerdo las colas en las secretarías de los centros antes de 2020, cuando ya nadie tuvo que hacer cola en una secretaría de un centro y estar toda la mañana allí, pero de cada proceso se aprende y, sin duda, hay que buscar las soluciones para evitar que los contratiempos vuelvan a ocurrir.

–Empezarán a impartir el nuevo grado en Policía el próximo curso, ¿pero ya estará funcionado la Escuela de Policía como centro adscrito?

–Pues yo creo que sí. Desde luego, las decisiones tienen que estar tomadas en septiembre porque ya hay un grado y un máster universitario oficial han sido formados positivamente por la Agencia de Calidad del sistema universitario de Castilla y León y van al Consejo de Universidades la próxima semana, y todo se ha tramitado en el marco de esa relación de la Escuela Nacional de Policía como centro adscrito a la Universidad de Salamanca. Sería raro que no fuera así, pero lo cierto es que todo ha ido muy lento, como ocurre con tantos procedimientos en nuestro entorno. Lo importante es que en el curso 2022-23 por fin vamos a tener una formación universitaria de la Policía Nacional a cargo de la Universidad de Salamanca, como por otro lado ya era desde los años 80, pero ahora formalizada con títulos que han pasado ya por el filtro de la calidad autonómica. La de Salamanca es una universidad que está muy identificada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

–El tema de los planes de recuperación económica (PERTE) ha sido una de las cuestiones centrales de este curso y supongo que seguirá siéndolo el que viene.

–La gestión de los PERTE va despacio; el volumen de ejecución presupuestaria de los fondos europeos no es muy alto y, desde luego, nos gustaría que fuera más rápido. Eso es lo que le hemos pedido a las distintas instancias competentes y también que tenga un mayor nivel de concreción. También esperamos y reivindicamos que las capacidades de la Universidad Salamanca en áreas en las que son clarísimas, como el español, pero también el ámbito agroalimentario y el sector salud, sean reconocidas y estamos trabajando para ello. Es decir, queremos mayor agilidad y mayor nivel de concreción para que lo que aquí se puede hacer, los proyectos que se han presentado y que producen retornos, se realicen porque con el dinero de los fondos de recuperación y resiliencia se pueden contratar personas jóvenes, por ejemplo, para que impulsen la industria del español en Salamanca y nuestro entorno, aprovechando nuevas oportunidades de mercado, que es una de las líneas que hemos propuesto que presentamos hace ya más de un año a responsables de los ministerios competentes para que podamos colaborar con el sector productivo local en áreas como salud, español o agroindustria. Espero que nos den lo que nos corresponde.

–¿Qué sintió cuando se anunció la creación del Observatorio del Español en La Rioja?

–Yo creo que los PERTE se diseñan como proyectos tractores para la recuperación de la economía y la creación de empleo. Entonces, recuperar la economía y crear empleo donde ya existe una actividad relacionada parece más razonable que hacerlo donde no existe esa industria. Yo defiendo los intereses de la Universidad de Salamanca y, en ese sentido, reivindico que los proyectos que hemos presentado, que también incorporan actores públicos y privados de nuestro entorno, sean financiados. La industria del español es muy potente y en Salamanca genera mucho empleo e involucra actores públicos y privados y esos actores económicos e institucionales merecen el respaldo de los fondos europeos. Sería un error no financiarlos.

–¿Y en el tema del Centro de Neurotecnología, que es lo que falló?

–No lo sé, pero nos pidieron que presentáramos esa solicitud en un tiempo excesivamente breve. Nos gustaría conocer bien las reglas del juego. A nosotros nos llega la información muy justa al límite de tiempo, también supimos que se le había dado a Madrid de manera informal, pero, la verdad, creo que todavía hay oportunidades de que el INCYL y el resto de investigadores relacionados con la neurociencia y la tecnología se involucren y salgan beneficiados, sería lo lógico y lo justo. Nosotros no vamos a dejar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir los resultados, es decir, vamos a seguir presentándonos a las convocatorias, presentando proyectos y vamos a intentar captar el mayor volumen de recursos. Solo pido que nos tratan en pie de igualdad.

–A veces parece que el pastel ya está repartido.

–Nosotros trabajamos como si eso no fuera así, porque si incorporamos esa consideración a nuestra dinámica, sería muy desmotivador. Dentro de unos meses veremos cuáles han sido los resultados. Vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que reivindicar lo esencial, vamos a tener que poner todas nuestras capacidades y espero que haya un buen resultado, pero no nos lo ponen fácil.

–¿Cuánto dinero aspira la Universidad a conseguir?

–Hemos hecho solicitudes por importe de 80 millones de euros. Se los presentamos a los responsables ministeriales y les pareció verosímil en su momento, así que estamos peleando por esas cantidades.

–Y las negociaciones con la Junta de Castilla y León para la financiación, ¿cómo van?

–Pues la Junta nos traslada que van a financiar por resultados de internacionalización, y Salamanca es la más internacionalizada del sistema regional con diferencia; por investigación, y los resultados de esta universidad son los más elevados; y también por la existencia de campus en distintas provincias, y este es el caso también sucede en la Universidad de Salamanca, así que en algún momento todo eso se tendrá que traducir en un contrato de financiación. Además, tenemos 3.000 estudiantes más que la Universidad de Valladolid y menos profesores, algo que se debería tener en cuenta. En un análisis objetivo llama la atención y merece un incremento de financiación, no es una petición caprichosa, es un dato objetivo y basta ver el peso de la Universidad en el sistema regional público.