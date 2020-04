Ricardo Jara, CEO de una empresa de kits de diagnóstico en Salamanca: “Hay una oferta amplia de test, pero no está correctamente validada”

–Porque desarrollar un test si no está en tu catálogo de productos, lleva varios meses. Nosotros tenemos alguna línea, algún proyecto en este sentido, pero es prematuro decir que vamos a tener un test para la detección del coronavirus porque requiere, no solo la parte final de validación con las muestras clínicas, sino una parte de desarrollo previo de anticuerpos y sondas específicas para el virus, y todo eso lleva tiempo.

–¿Por qué si pueden fabricar esos test, no lo hacen?

–Es la directiva europea 98/79/CE traspuesta a la legislación española en un Real Decreto 1662/2000. Son test para uso profesional, si fueran de autodiagnóstico, que ha día de hoy no hay, si necesitarían la intervención del organismo notificado, la AEMPS. De hecho la poca sensibilidad de los test rápidos está afectando a todos los países, no es un problema exclusivo de España. Con el nuevo reglamento europeo de productos sanitarios IVDR, que entrará en vigor en mayo del 2022, este tipo de test si requerirán la intervención de la Agencia del Medicamento.

–Desde el punto de vista regulatorio sí, porque estos test que se están comercializando son en todos los casos de autocertificación. Ahora en el mercado están los test PCR, en los que se trata de detectar la presencia del virus en las muestras de los pacientes; los test rápidos que en su mayoría detectan los anticuerpos que ha generado el paciente frente al virus; y también existen los test de antígeno viral, que pueden ser rápidos y detectan también la presencia del virus. Estos tres tipos de test, hoy por hoy con la legislación actual, son test de autocertificación, es decir, que el fabricante se compromete a hacer las especificaciones técnicas y lo comunica al organismo notificado, que en España es la Agencia del Medicamento (AEMPS), y automáticamente lo puede vender, por lo tanto, no requieren de una validación previa para su puesta en el mercado.

Licenciado en Biología y en Bioquímica por la Universidad de Salamanca, Ricardo Jara está al frente de Immunostep, compañía que nació en el seno de la Universidad de Salamanca, vinculada al Servicio de Citometría de Flujo. Con cerca de 15 años de experiencia, la empresa está asentada en el Parque Científico y se ha especializado en los llamados kits de diagnóstico, de momento, para enfermedades hematológicas, como leucemias y linfomas. Aún es pronto, pero Ricardo Jara no descarta ampliar los desarrollos que llevan a cabo al ámbito del coronavirus COVID-19.

“Hemos delegado la fabricación de cosas, en general, en China, así que cuando suceden cosas como esta pandemia nos pillan con la capacidad industrial mermada y arrancando desde cero”

–¿Entonces se lo plantean a medio plazo?

–Sí, tenemos algún proyecto en marcha, estamos intentando desarrollar algo en ese sentido, tanto para PCR para la detección de antígenos, como para la detección de anticuerpos, pero una cosa es que estemos intentándolo y otra que lo vayamos a desarrollar o poder comercializar, porque ahora mismo hay una oferta amplia en el mercado, sobre todo de empresas asiáticas, principalmente chinas, lo que ocurre es que adolecen de cierta validación, lo que obliga a las autoridades a que, cuando compran el equipo, tengan que validarlo previamente ya que con las validaciones que hace el fabricante, por las prisas o porque hay cierto oportunismo en el mercado, los test no son suficientemente específicos o sensibles.

–Si hay empresas españolas que los hacen ¿por qué no se compran a esas compañías? ¿no tienen suficiente producción?

–Como en casi todos los sectores, la capacidad industrial de China es mayor que la de España, hemos delegado la fabricación de cosas, en general, no solo de diagnóstico, en otros países y un ejemplo claro es China. Cuando ocurren estas cosas, nos pillan con la capacidad industrial mermada e intentando arrancar desde prácticamente cero en muchas ocasiones. Hay compañías españolas que han sacado al mercado PCR, así que sí que hay empresas del país con esa capacidad, pero depende de en que foco estás trabajando y lo que te tienes que desviar de ese foco para desarrollar el test, y eso lleva tiempo. Nosotros podemos decir: desarrollamos anticuerpos, los utilizamos para diagnóstico, pero no tiene nada que ver utilizarlos para el diagnóstico por citometría de flujo que para detectar un virus, son cosas distintas, así que necesitamos partir de cero para hacer el desarrollo con garantías, otra cosa es que estuviéramos en una situación de oportunismo y tratáramos de buscar un poco una vía rápida con unos anticuerpos que están comerciales. Nuestra idea es hacerlo bien porque no creo que sea un problema de falta de oferta, sino de una oferta correctamente validada.