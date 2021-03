“El feminismo provoca una especie de alergia, de urticaria, y a la Iglesia le pasa lo mismo que a la sociedad. Pedimos reconocimiento”

“La sociedad que proponemos es la de la Iglesia originaria: de consenso y de cuidado. Y ahí el feminismo tiene muchas cosas que decir”

–¿Cuál debe ser la aspiración de la mujer en la Iglesia?

–Hablamos de la corresponsabilidad y las cuotas de igualdad. Partimos de una idea de Habermas. No estaríamos hablando tanto de cuotas concretas, como de donde no hay alternativa, no hay libertad. Yo quiera o no quiera, tenga o no vocación, no puedo ser presbítera. Ahí no hay elección ni posibilidad de. No es tanto que haya un 25%, porque lo mismo no tengo vocación, sino de abrir caminos nuevos. En el Congreso de la Amazonía se hablaba de la sororidad y la resiliencia. Las palabras si no las llenas de sentido suenan huecas. La sororidad de la que se hablaba allí hablábamos de nuevos ministerios que den voz y oído que se ajusten como un traje ante las nuevas necesidades. Ya lo vemos incluso en Salamanca. No hay suficientes presbíteros. ¿Por qué no puede dar la comunión y llevar una parroquia una mujer? Si es una necesidad que nos la imponen las circunstancias del momento. En uno de los manifiestos, ¿por qué una monja no se puede hacer cargo de esa comunidad de la Amazonía?