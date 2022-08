Revuelo médico con el nuevo protocolo de sospecha de casos de sumisión química

Los nuevos protocolos de actuación que Sanidad ha redactado para los casos de sospecha de sumisión química están generando revuelo entre el personal médico, al entender que se entrometen en la tarea del diagnóstico.

El texto que llegó a mediados de esta semana indica la forma de proceder ante este tipo de pacientes: la necesidad de redactarlo como ‘pinchazo’, preguntar a la víctima si tiene intención de denunciar o registrar que se han recogido muestras con cadena de custodia. El párrafo que hace fruncir el ceño a los médicos es el que dice: “Se indicará ‘pronóstico grave’ para que se cursen con prioridad desde el juzgado”.

Los médicos consultados por este diario no comparten que, independientemente de cómo sea el caso, haya que catalogarlo como ‘pronóstico grave’. “Un médico no puede estar obligado a calificar un pronóstico porque puede que no haya pronóstico. Los pronósticos hacen referencia la estado de salud, y si no hay nada... Esto es como cuando se habla de pronóstico reservado. No significa que sea secreto o que no lo quieras contar, sino que simplemente no lo emites: no hay un pronóstico, ni leve, ni grave”.

Los médicos de Primaria y los servicios hospitalarios de Urgencias son la principal puerta de entrada de estos casos.