La revolución contra la artrosis aterriza en Salamanca

El dolor en las articulaciones o en la espalda puede llegar a condicionar la vida diaria: caminar, levantarse de una silla o simplemente dormir se vuelve una tarea complicada. Muchas personas conviven a diario con molestias causadas por la artrosis o una hernia discal, especialmente a partir de cierta edad.

Con la llegada de la resonancia magnética terapéutica MBST® a Salamanca, estos pacientes tienen la oportunidad de comenzar a combatir el dolor con un tratamiento revolucionario.

De la mano de la Clínica Olimpo de Fisioterapia Avanzada, ubicada en Carbajosa de la Sagrada, la MBST® se presenta como una alternativa innovadora para mejorar la movilidad, aliviar el dolor y favorecer la recuperación de los tejidos afectados.

¿Qué es la MBST?

Aunque su nombre pueda llevar a confusión, esta tecnología no sirve para hacer diagnósticos como la resonancia magnética tradicional. Su función es terapéutica. La MBST emplea campos magnéticos específicos para estimular el metabolismo de las células y favorecer su reparación, especialmente en cartílago y discos intervertebrales. Está avalada por más de 230 publicaciones y estudios científicos.

El tratamiento no duele, no requiere agujas, no emite radiación y el paciente permanece relajado durante las sesiones.

Desde la clínica explican: «buscamos que el tejido recupere función, no solo disminuir los síntomas. El objetivo es que la persona vuelva a moverse sin miedo al dolor».

¿En qué casos es una alternativa muy recomendable?

Se ha comprobado la efectividad de la MBST en artrosis, hernias discales, edemas óseos, fracturas de hueso, así como en postoperatorios y prótesis.

Artrosis: recuperar movilidad con enfoque regenerativo

La artrosis provoca rigidez, inflamación y pérdida de fuerza y estabilidad articular. La MBST puede contribuir a reducir el dolor, mejorar la movilidad y frenar la evolución del desgaste, permitiendo a los pacientes recuperar actividades como pasear, subir escaleras o hacer tareas domésticas.

Hernia discal: una ayuda para evitar intervenciones invasivas

En casos de hernia o protrusión discal, la terapia puede ayudar a disminuir la inflamación y mejorar la recuperación del disco, con el objetivo de aliviar la lumbalgia y la ciática asociada.

En muchos pacientes, esto supone ganar confianza y movimiento, reduciendo la necesidad de medicación o procedimientos agresivos.

En Olimpo insisten en que esta tecnología es una herramienta más dentro de un plan integral. Por ello, cada persona recibe una valoración personalizada y, si es necesario, se combina la MBST con fisioterapia avanzada para potenciar sus efectos.

Con esta incorporación, Salamanca amplía su oferta terapéutica para quienes buscan cuidar sus articulaciones y columna de forma segura, eficaz y respetuosa con el organismo.

