Retiran a los patos de La Alamedilla y los Jesuitas por culpa de la gripe aviar La medida va a tener lugar a lo largo de este viernes

El Ayuntamiento de Salamanca va a retirar a los patos ubicados en los parques de La Alamedilla y de los Jesuitas como medida de prevención ante el brote de gripe aviar.

La medida va a tener lugar a lo largo de este viernes para llevarlos al vivero y evitar así el riesgo de un posible contagio.

Cabe recordar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación decretó este jueves el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España, con el fin de reforzar las medidas preventivas frente a la gripe aviar ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad.

Según la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado, se extiende a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor, la prohibición de que los animales permanezcan al aire libre. Esta prohibición ya regía desde el pasado lunes para las zonas consideradas de especial riesgo y especial vigilancia, en total 1.201 municipios.

