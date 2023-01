Restablecido el suministro eléctrico en la parte de Gran Vía afectada por la fuga de gas

Unos trabajos en la canalización del gas en la Gran Vía salmantina están detrás de la avería en la red eléctrica que ha dejado desde la noche del lunes sin suministro a 70 inmuebles de la céntrica arteria. La recuperación de la corriente eléctrica se ha demorado hasta las 20:00 horas de este martes ya que la fuga de gas ha obligado a intervenir a los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca.

Según ha informado la compañía Iberdrola, la avería se produjo a las 22:39 horas de este lunes, junto a la plaza del Concilio de Trento y la iglesia de San Esteban. No fue hasta la mañana de este martes cuando un fuerte olor a gas y el humo que salía de una arqueta sobresaltó a los vecinos y propietarios de los negocios próximos. De inmediato se desplazaron hasta la zona trabajadores de la empresa propietaria de la red de gas y efectivos de parque municipal de bomberos que tuvieron que ventilar varios locales y realizar desalojos puntuales hasta asegurar la zona.

Tal y como confirma Iberdrola, hasta que los bomberos no han confirmado que se podía trabajar en la zona de seguridad, los técnicos de la compañía eléctrica no han podido iniciar los trabajos de reparación. Algo que no ocurrió hasta pasadas las 12:30 horas. Será necesario cavar en la vía pública para solventar la incidencia localizada en los cables que comunican el transformador con los hogares. Tras un día de trabajo intenso en la zona, los profesionales han devuelto el suministro eléctrico a la zona. Siguen los técnicos en el lugar para comprobar que el servicio ha quedado perfectamente restablecido.