Respuestas a las dudas del día a día: fisioterapia, dentista...

La declaración -y después prórrogas- del Estado de Alarma han hecho que la cotidianidad se haya visto resquebrajada para todos los salmantinos (da igual la Fase en la que se esté), y así ante las dudas de qué hacer o cómo hacer para determinadas actividades normales antes de la pandemia se ofrecen respuestas:

¿Puedo pedir cita con el fisioterapeuta?

Aunque en hospitales y UVIs estos profesionales son servicio esencial, a nivel de fisioterapeutas autónomos y clínicas privadas estaban cerradas y sólo atendían urgencias en el Estado de Alarma. Desde el día 4 realizan ya tratamientos individuales y desde el 11 de mayo abrirán los centros para actividades colectivas con limitación de espacio y distancia entre pacientes. Sin embargo desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de CyL, su presidente José Luis Morencia, reconoce que al dispararse los precios de los equipos de protección (batas, calzas, guantes...) a algunos autónomos no le salen las cuentas para abrir. "Hay un mercado de precios deleznable y tienen series dificultades para conseguir el material", explica.

¿El dentista me atiende aunque no sea una urgencia?

Durante el Estado de Alarma, este sector de profesionales sanitarios ha atendido sólo a los pacientes con casos urgentes. Con la entrada de la Fase 0 algunas clínicas han comenzado a reabrir, aunque no todas. Los pacientes deben acudir sólo con cita previa. Además se les realiza un cuestionario para conocer si han pasado el COVID, han tenido o tienen síntomas o han estado en contacto con contagiados o personas con síntomas. En caso afirmativo y si su caso no es de urgencia extrema se les dará cita una vez hayan pasado la "cuarentena" estipulada. Los pacientes con cita deberán acudir solos, salvo niños o personas con discapacidad, y no pasarán por la sala de espera. Serán atendidos tras desinfectarse las manos y la boca. Además, los profesionales odontológos y estomatólogos, que ya realizan un exhaustivo protocolo de desinfección, además de uso de material esterilizado, aumentarán aún más estos protocolos.

¿Cuándo se puede ir a misa?

Las zonas de la provincia que pasen el lunes a la Fase I podrán abrir las iglesias con una limitación de un tercio del aforo. Si el Gobierno autoriza las zonas de Miranda del Castañar, Lumbrales, Aldeadávila de la Ribera y Robleda propuestas por la Junta para entrar en la Fase I, sus parroquias abrirían este lunes. Hay un protocolo de la Conferencia Episcopal pero las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo aún no ha tomado ninguna medida. El protocolo de la Conferencia Episcopal dice que en la Fase I se permite la asistencia grupal, pero no masiva, a los templos sin superar el tercio del aforo (en la Fase II será la mitad del aforo), con eucaristías dominicales y diarias. En las eucaristías dominicales, allí donde sea necesario y posible, procurar aumentar el número de celebraciones cuando haya mayor afluencia de fieles, a fin de descongestionar los templos. Se debe ofrecer desinfectante a la entrada y salida de la iglesia. Las puertas estarán abiertas para que no se toquen las manillas y las pilas de agua bendita vacías. Se recomienda a los fieles el uso de mascarilla, que no hagan corrillos a la salida y se invita a las personas mayores, enfermas o de riesgo que se queden en sus casas. Se aconseja evitar coros, no habrá cestillo de colecta y sí un gesto para el saludo de la paz. El sacerdote se desinfectará antes de dar la comunión en la mano. Por su parte, la Diócesis de Plasencia que afecta a 30 iglesias en Béjar sí que han emitido su propio protocolo.

¿Se puede cazar y pescar?

Estas actividades, tanto la caza como la pesca, están prohibidas hasta que se entre en la Fase II de la desescalada según establece el Gobierno de España en su documento. Sin embargo, la Junta de Castilla y León ya autorizó a finales de abril la caza de jabalíes y conejos en aquellas zonas donde se justificase que la fauna estuviese dañando cultivos o afectando a la actividad ganadera y sólo con ese fin.