Un respaldo a medias para un descanso incompleto

No es únicamente la tablilla que le falta al respaldo de ese asiento para el descanso que está en la primera línea de la acera, sino también los desconchones y la pintura en mal estado que presentan los dos que aparecen en la fotografía. Tanto es así que merece la pena que alguien les de un buen repasito para mejorar la imagen que presentan.

