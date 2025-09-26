Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

Un respaldo a medias para un descanso incompleto

La Gaceta

Viernes, 26 de septiembre 2025, 05:45

No es únicamente la tablilla que le falta al respaldo de ese asiento para el descanso que está en la primera línea de la acera, sino también los desconchones y la pintura en mal estado que presentan los dos que aparecen en la fotografía. Tanto es así que merece la pena que alguien les de un buen repasito para mejorar la imagen que presentan.

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un respaldo a medias para un descanso incompleto

Un respaldo a medias para un descanso incompleto