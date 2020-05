Reservistas listos para luchar contra el coronavirus

Abdón Martín es psicólogo sanitario, profesor asociado de la Universidad y trabajador de Cáritas en Zamora. También es teniente. Ejerció de psicólogo en el Ejército del Aire pero dejó la vida militar. El año pasado decidió volver a colaborar con las Fuerzas Armadas "alistándose" como reservista voluntario. En este tiempo le han activado tres veces para actividades de formación. En una de ellas regresó a la Base de Matacán 20 años después, en un emotivo reencuentro con antiguos compañeros con los que se formó en su juventud. En esta lucha contra la pandemia, los psicólogos sanitarios ejercen un importante papel. También en el Ejército. Aquellos militares que están en primera línea y afrontan situaciones de emergencia también van a necesitar apoyo psicológico por los impactos que reciben en su vida emocional. Y aunque Defensa aún no ha confirmado si activará o no a los reservistas voluntarios en la lucha contra el COVID-19, Abdón ha confirmado su disponibilidad si fuese necesario. Su labor como psicólogo sanitario sería un refuerzo muy importante.

En la provincia salmantina se contabilizan 29 reservistas voluntarios. Civiles con alma de militar, que durante pequeños periodos de tiempo dejan de lado sus trabajos civiles habituales para prestar apoyo a las Fuerzas Armadas, cobrando el sueldo conforme a su categoría y empleo, que va en función de su formación y titulación. En base a sus conocimientos son destinados a diversas unidades.

En estos días la Subdelegación de Defensa de Salamanca se puso en contacto con los 29 reservistas para conocer su disponibilidad en caso de que fuese necesario activarlos en esta lucha contra el coronavirus en labores de apoyo a la ciudadanía sin concretar. Cerca de una decena de los reservistas salmantinos han expresado su deseo de colaborar, bien unos de forma voluntaria por unas horas, y otros por entero, el tiempo necesario.

José Eladio González es uno de esos reservistas dispuestos a ayudar. Aunque su trabajo tiene que ver con las energías renovables, desde hace 14 años que se registró como reservista ha sido activado en ocho ocasiones para trabajar con el Grupo de Material de la Base Aérea de Cuatro Vientos en labores de mantenimiento de aeronaves, debido a sus conocimientos y experiencia en electromecánica. "Tengo interés en colaborar con la sociedad y con nuestro país y si hacemos falta, hay que colaborar", explica José Eladio, que se ha ofrecido a ayudar a tiempo parcial.

"En una situación como la que vivimos se ha demostrado que el Ejército realiza una labor muy positiva y que incluso en zonas donde no son queridos, son llamados. Sería mucho peor si no estuvieran las Fuerzas Armadas", agrega Carlos Álvarez, abogado de profesión y reservista que ha ejercido en varias ocasiones como alférez, cambiando la toga por el uniforme militar para trabajar en el área administrativa del Mando de Ingenieros, donde suele abordar temas de licencias, destinos, permisos y recursos. "En diez años me han activado cuatro veces y muy contento. Te dan muchas facilidades para hacer el periodo que quieras", detalla.

"Yo hice el servicio militar con 16 años. Siempre me atrajo la vida castrense y vi la posibilidad de vincularme en mi tiempo libre como reservista", señala Álvarez, que se ha ofrecido a trabajar en esta situación de pandemia. "El Ejército es un gran desconocido. Ahora, esta crisis sanitaria ha sido una oportunidad para ver su gran labor que siempre ha sido invisible. Tenemos un Ejército muy profesional, muy bien formado y siempre dispuesto", ensalza el abogado y alférez, que recuerda que los reservistas cuando son activados, tanto para cursos de formación como para empleo, tienen consideración de militares y además de lucir uniforme tienen que acatar la disciplina y normas militares, más estrictas que en la vida civil.

"El Ejército tiene que estar ahí y es lo que debe hacer en una situación como la que vivimos. Los militares están muy bien organizados y preparados para hacer trabajos muy complicados. Son el colectivo adecuado", añade Abdón Martín, que ha ejercido como psicólogo en la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Base de Torrejón de Ardoz.