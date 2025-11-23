Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Las reservas de las cenas de Navidad se adelantan en Salamanca

En Salamanca, la hostelería se debate entre pedir o no «fianzas» para asegurar la asistencia de los comensales

M. B.

Salamanca

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:05

A mediados de noviembre, la hostelería salmantina vive un adelanto inusual en las reservas para cenas y comidas de Navidad. Los establecimientos consultados señalan que, este 2025, la anticipación es mayor que en años anteriores: muchos fines de semana de noviembre están completos y los días fuertes de diciembre llevan tiempo sin huecos. Algunos restaurantes incluso llenaron el día de Navidad hace meses. La explicación se encuentra en el deseo de planificar mejor estas fiestas.

Este adelanto ha vuelto a poner sobre la mesa un debate cada vez más presente: el cobro de fianzas para garantizar las reservas. Aunque en ciudades como Madrid ya se ha normalizado, en Salamanca el sector sigue dividido. Varios hosteleros reconocen que han sufrido problemas en años anteriores con grupos que no se presentaron, lo que genera pérdidas significativas en compras de género y en el personal ya previsto. Algunos negocios han recurrido puntualmente a pedir un adelanto, sobre todo en reservas muy numerosas, aunque la mayoría continúa mostrando cierta reticencia por miedo a la reacción del cliente local, descrito como «más indeciso» y menos acostumbrado a estas prácticas.

Otros establecimientos han optado por una fórmula alternativa que consideran más aceptada: llamar una semana antes para confirmar asistencia, menú y número final de comensales. Este método les permite organizar el servicio sin generar tensiones, y muchos aseguran que funciona bien gracias a la fidelidad de la clientela.

Uno de los principales problemas cuando los clientes no asisten es la pérdida del género y los trastornos en el personal.

En este contexto, la Asociación de Hostelería de Salamanca también observa un cambio de tendencia. Su presidente, Jorge Moro, explica que la opinión mayoritaria entre los profesionales es que la práctica de las fianzas puede estar justificada «en ciertos contextos de alta demanda», aunque reconoce que todavía genera «reticencias importantes» entre los consumidores. Moro subraya que los hosteleros están poniendo el foco en la transparencia: explicar claramente qué se paga, cuándo se descuenta, qué ocurre si el cliente no acude y qué flexibilidad de cancelación existe. También insiste en que el importe adelantado debe descontarse siempre de la factura final para evitar que se perciba como un suplemento.

Desde la perspectiva del consumidor, señala que muchos aceptarían algún tipo de garantía o penalización por no presentarse, siempre que esté comunicada desde el inicio y no se aplique de forma rígida o inesperada. Algunos incluso han defendido una pequeña cantidad previa, no el importe completo del menú, en caso de anulación. Aun así, Moro advierte que el futuro del sector parece claro: «las fianzas acabarán convirtiéndose en algo habitual».

