Reservar una mesa para las comidas navideñas, misión casi imposible

Encontrar una mesa para comer o cenar en un restaurante del centro de la ciudad este fin de semana o el próximo se ha convertido en un auténtico milagro.

Tras dos años en los que las reuniones de amigos y empresas con motivo de las fechas navideñas no se habían celebrado, estas han llegado con más fuerza que nunca para salvar en buena medida a la hostelería de la ciudad. Concretamente, este fin de semana es prácticamente imposible poder comer o cenar en un restaurante de la ciudad si no tienes ya hecha tu reserva, algo similar a lo que ocurre de cara a los días 16 y 17, ta y como indican los propios hosteleros. Además, a diario también se espera una gran afluencia de comensales, que este año han decidido que sí es el momento de recuperar unos de los momentos más esperados del año, el de las comidas o cenas de empresa.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, señalaba ayer a este diario que las reservas marchan “viento en popa”. Indicaba que algo que han percibido los propietarios y gerentes de bares y restaurantes es que este año se han adelantado mucho las celebraciones y que desde antes de este puente festivo en el que nos encontramos inmersos ya se han venido reuniendo amigos, compañeros y familias en torno a la mesa de un restaurante. “Nos ha sorprendido mucho que la mayor parte de las reservas hayan sido para comer, porque antes casi siempre la gente prefería cenas. Se nota que al final el tardeo tira más que el ocio nocturno. Esto ha cambiado bastante con respecto a los años anteriores a la pandemia”, explica el propio Moro.

Casi todas las reservas realizadas conllevan la degustación de un menú cerrado. A pesar de que los comensales, por norma general, no han dejado de acudir a estos eventos, sí se están produciendo cambios en las contrataciones de los menús: “Las personas que llaman piden mucha información sobre las diferentes opciones que hay. Piden los menús y preguntan siempre los precios, algo que antes no ocurría de esta manera”. Los comensales se toman su tiempo para una vez recabada la información realizar la reserva y generalmente priman el coste económico de los menús, que se han incrementado de media en torno a un 20 por ciento con respecto a años anteriores, muy lejos del coste que está suponiendo la inflación para la hostelería, que ha decidido no repercutir en el cliente la subida real de la materia prima y de los costes de producción.

En cuanto al precio del menú, lógicamente varía dependiendo del tipo de platos que se incluyan, la calidad del restaurante y la ubicación del mismo. En locales del extrarradio de la capital se pueden encontrar desde 20 o 25 euros, mientras que a medida que se acerca al centro de la ciudad el coste se dispara hasta los 50 euros. La media, según explican desde la Asociación de Hostelería se sitúa en los 35 euros.

Jorge Moro mostró su satisfacción por esta buena campaña previa a las fiestas navideñas, aunque quiso poner de manifiesto una vez más las dificultades a las que se enfrenta el sector para contar con profesionales. El cartel de “se busca camarero” aparece en numerosos locales, que no encuentran trabajadores experimentados. Más problemática aún es la carencia de cocineros, que lo propietarios y gestores de restaurantes se rifan en cuanto alguno llega al mercado laboral. En muchos establecimientos, los platos salen gracias a ayudantes de cocina, que se echan a las espaldas esa responsabilidad, tal y como manifiesta le propio presidente de la Asociación de Hostelería.

Con estas buenas perspectivas a corto plazo y unas fechas navideñas que también se presentan “esperanzadoras”, el sector teme unos meses de enero y febrero “especialmente duros”. Esas fechas, que habitualmente no son buenas, y la inflación ponen en riesgo la supervivencia de muchos negocios.