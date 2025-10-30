«Hay quienes ya reservan para noviembre y se quitan de encima las de compromiso» La organización de las cenas y comidas de Navidad cada vez se adelantan más para evitar problemas

Los hosteleros salmantinos coinciden: las reservas para las comidas y cenas de Navidad se adelantan cada vez más. En algunos locales ya hay fechas completas desde octubre y muchos grupos prefieren celebrar en noviembre para esquivar el colapso del mes grande de la Navidad.

En los restaurantes de Salamanca, las llamadas comenzaron hace semanas. «Cada año la gente reserva antes», reconocen los responsables de varios establecimientos consultados. Las cenas de empresa, los reencuentros de amigos y las comidas familiares empiezan a organizarse con casi dos meses de antelación.

La explicación es sencilla: las fechas más demandadas este año—especialmente los fines de semana del 12 y el 19 de diciembre— se llenan enseguida. Por eso muchos grupos optan por adelantar sus celebraciones. «Hay quienes ya reservan incluso para noviembre, para quitarse de encima las cenas de compromiso y dejar diciembre libre para las familiares», apunta uno de los responsables. La mayoría de los clientes busca menús concertados, entre 35 y 45 euros de media, aunque hay opciones que alcanzan los 55 euros según los productos. «Antes la gente elegía el menú intermedio, ahora tiende al más económico», comenta otro hostelero.

Pese a todo, la afluencia no se resiente: «La gente tiene muchas ganas de salir. A lo mejor se aprieta un poco más en el bolsillo, pero no renuncia a celebrar».También se nota un cambio en la composición de los grupos: cada vez son más numerosos, de diez o más, y las decisiones se toman con dificultad. «En los grupos de WhatsApp hay muchas y no se ponen de acuerdo. Al final eligen el menú del medio sin mirar demasiado», explica entre risas.

