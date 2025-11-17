Repunte de ventas de la luz V16 ante la inminente obligatoriedad: «Los españoles lo dejamos todo para el final» La DGT avisa que serán obligatorias el 1 de enero: se busca que el conductor no salga del coche

Un vendedor de una tienda de recambios de automóvil coloca algunas luces V16 obligatorias desde el 1 de enero.

La cuenta atrás ya ha comenzado. A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos deberán sustituir los tradicionales triángulos de emergencia por la luz rotativa V16 conectada, un dispositivo luminoso que mejora la visibilidad y comunica automáticamente la ubicación del coche a la DGT en caso de avería o accidente.

El cambio persigue reducir la siniestralidad en carretera, especialmente los atropellos que se producen cuando los conductores bajan del vehículo para colocar los triángulos. Según datos de la DGT, cada año mueren cerca de 1.800 personas en accidentes de tráfico en España, y hasta un millar en Europa pierden la vida en segundos accidentes mientras caminan por el arcén.

Antonio Rollán, gerente de Autoescuelas El Pilar, destaca que la medida «pone el foco en la seguridad» y responde a un objetivo europeo: «En el horizonte 2030, España debe reducir los fallecidos a 500 al año. Hoy mueren unas seis personas al día en nuestras carreteras, y eso exige medidas efectivas», afirma. Rollán cree que la baliza «permitirá que los conductores estén menos tiempo expuestos en la vía» y que «el vehículo sea visible y conectado con Tráfico en todo momento».

Desde el sector comercial, Esteban García, responsable de una tienda de recambios , confirma que las ventas «han empezado a despegar» tras meses de calma. «El español es así: lo dejamos todo para el final. Pero ahora, con la publicidad y la cercanía de la fecha, se nota el tirón», comenta entre risas.

Las balizas, explica García, se venden entre 30 y 38 euros y deben contar con una tarjeta SIM que active su geolocalización automática al encenderse. «Cuando pulsas el botón, la luz empieza a emitir y la DGT recibe el aviso en su plataforma 3.0. Así se puede señalizar el vehículo sin bajarse del coche, algo clave de noche o con mala visibilidad», detalla.

El comerciante recuerda también que el chaleco reflectante sigue siendo obligatorio si se sale del vehículo, y que durante los primeros meses la DGT podría ser «más flexible» con las sanciones, que alcanzarán los 200 euros (100 con pronto pago).

Aunque los triángulos quedan obsoletos, los profesionales coinciden en que las carreteras nacionales son los lugares donde se acumulan el mayor número de accidentes. En estas vías, las curvas y los cambios de rasante son habituales, y ahí sí, seguirán siendo útiles, cómo aviso complementario, siempre que no suponga un riesgo para el conductor.

Cinco claves sobre la nueva luz V16

La primera de ellas, la obligatoriedad desde el 1 de enero de 2026. A partir de esa fecha, todos los vehículos deberán llevar una luz V16 conectada y homologada por la DGT. Estas sustituyen definitivamente a los triángulos de emergencia, que dejarán de ser válidos. La norma busca reducir los atropellos que se producen cuando los conductores bajan del coche para señalizar una avería.

La segunda, el precio medio entre 30 y 38 euros. Los modelos más sencillos funcionan con pilas, mientras que los de gama alta incorporan batería recargable y conexión integrada a la red 3.0 de la DGT. El coste varía según marca y funciones, aunque se pueden encontrar ofertas familiares o packs a menor coste. La DGT tiene una lista en su web donde se pueden ver las marcas homologadas

La tercera clave a tener en cuenta sería que el importe de la Multa es de 200 euros por no llevarla. No disponer de la baliza conectada se considerará una infracción leve. La sanción no resta puntos, pero sí puede suponer una multa de 200 euros, rebajada a 100 con pronto pago. Durante los primeros meses de implantación, Tráfico prevé una fase de adaptación e información.

La cuarta es que el sistema de conexión automático con la DGT 3.0. Al encenderse, la baliza envía de forma inmediata la localización exacta del vehículo mediante una tarjeta SIM interna. El sistema permite que la DGT advierta a otros conductores a través de paneles luminosos y sistemas de navegación conectados, reduciendo así el riesgo de colisiones secundarias.

Y por último la quinta clave sería que e l chaleco sigue siendo obligatorio. Aunque la luz V16 evita tener que bajarse del vehículo para señalizar, si el conductor necesita salir por cualquier motivo deberá seguir utilizando el chaleco reflectante. En curvas o cambios de rasante, los expertos recomiendan mantener también los triángulos como apoyo visual adicional, siempre que sea seguro hacerlo.