Reorganización exprés de los centros para garantizar la distancia entre los alumnos

Los equipos directivos de los centros educativos están preocupados por lo que se les avecina. Después de presentar un protocolo y de requerir desdobles y la incorporación de más docentes a la Consejería de Educación, ahora se han encontrado con otra petición: han de hacer un nuevo estudio para conocer cuántos alumnos pueden entrar en cada aula. Un trabajo que ya hicieron el pasado mes de julio, pero que ahora han de volver a realizar al cambiar las condiciones. El protocolo inicial de la Junta establecía que debía mantenerse una distancia de 1,5 metros de distancia entre estudiantes, siempre y cuando fuera posible. Ahora este requisito ha cambiado con el nuevo plan anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que establece como obligatorio garantizar esa distancia mínima. Un requisito que en algunos colegios e institutos resulta imposible de cumplir. Para conseguirlo, señalan que necesitan desdoblar grupos y contar con más espacios, lo más difícil ahora porque están al completo.

El aviso lo han recibido esta semana y obliga a los centros a intentar una reorganización exprés de los espacios para garantizar la distancia de seguridad a todos los alumnos. El requisito, anunciado por Mañueco el pasado 26 de agosto y reafirmado en el encuentro entre el Gobierno y las comunidades autónomas, deja situaciones complicadas en algunos centros de la capital y en colegios del alfoz, los que tienen un mayor número de escolares matriculados.

La falta de espacio es el principal problema. Hay centros que al tener varios desdobles de grupos para reducir la ratio de alumnos —algunos hasta 5— han ocupado ya todas las zonas que tenían libres, como bibliotecas, aulas múltiples o laboratorios. Incluso la Consejería de Educación ha realizado allí obras para unir clases y hacerlas más grandes. Sin embargo, con el nuevo requisito, ya no tienen cabida para más desdobles ni para trasladar alumnos a aulas más grandes, por lo que solo pueden mantener un metro entre estudiantes. La situación en otros colegios resulta más preocupante aún, con grupos de una veintena de alumnos en cuya clase solo cabrían la mitad para respetar los 1,5 metros, según denuncia CSIF.

Presidencia de la Junta, que ha asumido de manera directa la coordinación del nuevo curso, mantiene que en caso de que sea necesario realizar más desdobles para garantizar la distancia de seguridad están dispuestos a contratar más docentes y superar la cifra de 800 prevista inicialmente para toda Castilla y León. Recuerda que Mañueco así lo aseguró la pasada semana y que el ofrecimiento sigue en pie. Asimismo, en el caso de que no haya espacios suficientes, señala que la primera medida sería la de establecer un turno de tarde, iniciativa prevista sobre todo para Bachillerato. No obstante, afirma que cada problema de los centros para redistribuir a los alumnos será analizado para buscar la mejor solución, aunque por ahora descarta utilizar espacios que no sean los educativos, además de no prever la instalación de más aulas prefabricadas por este motivo.