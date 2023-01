Renfe ya ofrece billetes del abono a Madrid para ir de pie sin asiento y evitar huecos

Renfe ha aclarado que aunque lo habitual es tener un asiento asignado, también está permitido hacerlo de pie en determinados servicios. La compañía ferroviaria traslada que en España solo está permitido hacerlo en servicios de Media Distancia, sin reserva de plaza; en los trenes que paren en estaciones sin venta, en los que el viajero debe comprar el bilete en ruta: al no poder reservar plaza, es posible que no haya asientos libres; aquellos viajeros que hayan subido sin billete y que tengan que regularizarlo en ruta, si en ese momento no hay ninguna plaza libre; y como excepción, en los trenes con derecho a asiento, si Renfe así lo determina como ha quedado recogido en las nuevas normas del abono. En este sentido, desde Renfe se recuerda que el seguro de viaje está asignado al billete, y no al asiento.

Es decir, todo viajero con billete viaja asegurado, independientemente de que lo haga de pie o sentado.