Renfe se inventa cuatro frecuencias Salamanca-Madrid y descarta más trenes rápidos

“No se justifica un aumento de frecuencias”. Es la respuesta del presidente de Renfe, Isaías Táboas, a la demanda que los salmantinos, respaldados por el Ayuntamiento y la Diputación, hacen de un quinto servicio diario de tren rápido entre Salamanca y la capital de España. Designado por Pedro Sánchez tan solo cuatro semanas después de expulsar a Mariano Rajoy de La Moncloa, el máximo responsable de la compañía ferroviaria argumenta en una carta dirigida al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que “la media diaria de frecuencias en la relación Madrid-Salamanca es de quince por sentido; cuatro Alvias, cuatro Avant y siete de Media Distancia Convencional”. Así, en la misiva a la que ha tenido acceso este periódico, no tiene reparos en inventarse cuatro servicios diarios más de los que realmente existen para desechar la petición del regidor de un aumento de las conexiones ferroviarias con la capital. ¿Cómo lo hace? Se refiere a los Alvias y a los Avant como si se tratase de trenes diferentes, cuando en realidad son los mismos pero comercializados de forma diferente, ya sea para pasajeros ocasionales (Alvia) o para viajeros habituales (Avant). Basta con consultar la web de Renfe —ver la imagen reproducida en la parte inferior derecha de esta página— para corroborar que son los mismos trenes, que salen y llegan a las mismas horas, algo que saben perfectamente los usuarios frecuentes de este servicio. Por el contrario, se olvida referirse al tren-hotel Lusitania, que circula de madrugada y tarda tres horas y 44 minutos en realizar el trayecto.

Recogiendo la reivindicación de los usuarios, el pasado 14 de enero Carbayo remitió, tal y como publicó este periódico, una carta al presidente de Renfe solicitándole una reunión para abordar la posibilidad de habilitar una quinta frecuencia de Alvia y una rebaja de las tarifas, especialmente abonos más asequibles y flexibles. En la respuesta, al margen de la errónea suma de frecuencias, Táboas esgrime que estos trenes rápidos son “servicios comerciales que deben ser rentables por sí mismos” y su ocupación está en el 54,3%, dato que esgrime para defender que no se justificaría el incremento de servicios.

Ciertamente los cuatro Alvias —en cada sentido— no figuran en el contrato de Obligación de Servicio Público firmado por Renfe con el entonces ministro de Fomento —ahora de Transportes—, el socialista José Luis Ábalos, en diciembre de 2018. Sin embargo, en esos trenes el vagón número 2 siempre está destinado a usuarios de Avant, viajeros recurrentes que utilizan abono. Y ese servicio, conforme al acuerdo firmado por Ábalos, sí está obligado a mantenerlo Renfe con independencia de su ocupación. ¿Podría ofrecerse ese servicio obligatorio si no existiese el Alvia? Claramente no. Consciente de ello, Táboas echa balones fuera y atribuye la responsabilidad de decidir si se aumentan las frecuencias al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En la misiva asegura que la compañía “no tiene competencia” para la modificación —en este caso ampliación de las frecuencias— ni de los Avant ni de los Media Distancia que pasan por Ávila y que también deben prestarse a la ciudadanía al margen de si llevan muchos o pocos viajeros.

De la misma forma, también se desentiende de la petición del regidor de una revisión de tarifas y abonos para que resulten más competitivos. Táboas responde que estos “son aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y se aplican de forma homogénea en todo el Estado”. Y remata con: “Siento comunicarle que no podemos atender su solicitud de incremento de frecuencias”. Y añade, poco después, que “los precios de los abonos Avant para viajeros recurrentes no han tenido incremento”. Lejos de aceptar la propuesta de reunión solicitada por Carbayo, el presidente de Renfe la desecha, pero no le remite al ministro de Transportes para que exprese sus demandas, sino al delegado de Relaciones Institucionales de Renfe en Castilla y León para que atienda sus solicitudes.

Por otra parte, si bien es cierto que la mayoría de los Alvia de la línea Madrid-Salamanca viajan casi con la mitad de los asientos libres, los usuarios frecuentes, muchos de los cuales viven en la ciudad del Tormes y trabajan en Madrid o a la inversa, denuncian que esa situación seguirá ocurriendo mientras los precios tanto del billete como de los abonos —el precio de los de 30 a 50 viajes oscila entre 539 y 707 euros— no resulten competitivos con otros medios de transporte y no haya un aumento de frecuencias para ir y volver a trabajar a Madrid en el día.