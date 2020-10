Renfe pasa de los usuarios salmantinos y prevé seguir con los recortes de trenes en el 2021

La empresa estatal Renfe sigue repitiendo desde el fin del estado de alarma que repondrá su oferta comercial de trenes de forma “progresiva y paulatina” según “la nueva demanda requiera”. Una demanda que va a menos por culpa de unos servicios irrisorios con horarios imposibles que en Salamanca tan sólo alcanzan el 25% de las frecuencias en el caso de los Alvia a Madrid de lunes a viernes. La sorpresa ha llegado esta semana en forma de carta de la Gerencia de Atención al Cliente de Renfe como respuesta a la queja de los usuarios del Ave y Alvia de Valladolid por recorte de servicios. En la misiva, Renfe admite que maneja previsiones para seguir con los recortes de trenes en el 2021 “al menos hasta que haya una vacuna o tratamiento” para el coronavirus. “La casi totalidad de los estudios que estamos realizando en estos momentos señalan que se va a producir, por lo menos en 2020 y 2021, un importante descenso del número de viajeros”, aseguran en esta carta, donde motivan el descenso de viajeros al “impacto de la bajada del PIB, el aumento del teletrabajo y otras causas como puede ser la preferencia por el vehículo privado a la hora de hacer desplazamientos de ocio”.

Renfe se justifica diciendo que “está a la espera de ver cómo evoluciona la demanda en el futuro inmediato” y “cómo van a reaccionar los ciudadanos respecto a la tendencia de viajar”. La carta ha indignado a los usuarios habituales del tren y a los trabajadores de Renfe y Adif.

“Renfe sigue con un problema de identidad porque no sabe si es una empresa privada o pública. Dicen que los trenes no están siendo utilizados. Con un recorte de un 75% de frecuencias de Alvia hay menos personas que pueden utilizarlo porque no hay horarios disponibles”, explica Alejandro Rosende, integrante de la plataforma del Alvia en Salamanca, que ha comprobado esta semana un notable uso del único tren de ida y vuelta entre semana. “Es muy grave que Renfe indique que nos busquemos la vida en el coche particular y hay que recordarle que no todo el mundo hace el 100% de teletrabajo”, agrega Rosende, que critica a Renfe por basarse en sus estudios sólo en un viajero de ocio y no tener en cuenta a los miles de estudiantes y trabajadores que se desplazan a diario entre Salamanca y Madrid. Igualmente, desde la asociación de usuarios del Ave de Valladolid, Carlos Perfecto califica de “insultante y vergonzoso que se tenga que utilizar el coche por la falta de frecuencias”. “Es bochornoso que Renfe justifique su inacción y espere a una normalidad. Es inmoral que el Ministerio permita aprovecharse de la situación social para cortar al mínimo un servicio público que pagamos con nuestros impuestos”, subraya. Desde los comités de empresa de Renfe y Adif se muestran “totalmente en contra de los recortes”. “Ya nos han recortado bastante y si Renfe se propone arruinar más la economía de Salamanca nos va a tener en contra”, inciden.