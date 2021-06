Renfe da la espalda a Salamanca y el tren Madrid-Lisboa no pasará por la capital

Nuevo jarro de agua fría para las conexiones ferroviarias salmantinas. La propuesta que ha hecho llegar Renfe a su homólogo portugués para recuperar la conexión por tren entre Madrid y Lisboa descarta Salamanca y apuesta por Badajoz. De materializarse finalmente la propuesta sería una “bofetada” para los intereses de la provincia, que ha visto como la anterior conexión entre las dos capitales ibéricas tenía parada en Salamanca, lleva 15 meses suspendida por la pandemia y ahora está en riesgo de que se cancele de forma definitiva.

La noticia, aparecida en el periódico portugués Público, recoge que un grupo de empresas españolas y portuguesas quieren establecer un nuevo corredor entre ambos países, idea que Renfe ha hecho llegar a la compañía pública lusa de servicios ferroviarios. La conexión tendría paradas en Cáceres, Mérida y Badajoz en territorio español.

Según este diario, la respuesta del gobierno portugués ha sido la misma que la de las últimas semanas, ya que ellos siguen apostando por recuperar el tren Lusitania que unía en horario nocturno Lisboa con Madrid y que paraba en Salamanca, además de permitir también su continuidad hacia el norte, hasta Irún, al separar los vagones en Medina del Campo.

Renfe, a preguntas de este periódico, solo confirma que existen conversaciones, pero nada más. De todas formas, su propuesta sorprende, no por su intención de suprimir la conexión por Salamanca, que ya había dejado caer, sino porque ve con buenos ojos otras alternativas que hasta ahora no estaban sobre la mesa y que no incluyen a la provincia salmantina, ya castigada por la eliminación de servicios, principalmente los Alvia a Madrid.

Hay que recordar que el Lusitania fue suspendido por la pandemia hace ahora 15 meses. Durante este tiempo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado de manera velada que se trata de un servicio que no resulta rentable económicamente, lo que da pie a pensar que va a desaparecer definitivamente. La postura contrasta con la de Portugal. Hace dos meses, el ministro de Infraestructuras luso, Pedro Nuno Santos, manifestó que quiere mantener el servicio, aunque requiere financiación también de España.

La conexión entre las dos capitales por Badajoz ya existió de manera breve hace unos años, entre 1989 y 1996. Ahora las empresas promotoras piden su vuelta para impulsar una zona deprimida.