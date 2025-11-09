Rehabilitaciones íntegras y obra nueva al más alto nivel

Obra de reforma interior en uno de los edificios ubicado en la calle Correhuela.

Ediglema Constructora Dirección Calle Segunda, 4. Nave A-1. Polígono El Montalvo III C. P. 37188 - Carbajosa de la Sagrada

Teléfono 923 19 79 68

Página web www.ediglema.es

Desde 2005, Ediglema Constructora se ha consolidado como una de las empresas de referencia en el sector de la construcción y la rehabilitación en Salamanca. Con una trayectoria que supera los veinte años de experiencia, la firma se distingue por su compromiso con la calidad, la atención personalizada y el uso de materiales de primera en cada proyecto.

Su filosofía es clara y se centra en convertir las ideas de sus clientes en realidades tangibles, cuidando cada detalle desde la fase inicial de excavación hasta la entrega final de la obra. Este enfoque integral define sus conocidos proyectos 'llave en mano', una modalidad en la que el cliente puede despreocuparse por completo, ya que Ediglema se encarga de todo presupuestos, permisos, licencias y ejecución; garantizando resultados impecables.

La empresa aborda todo tipo de trabajos, desde la construcción de viviendas unifamiliares hasta reformas integrales y proyectos de accesibilidad. Entre sus especialidades destaca la eliminación de barreras arquitectónicas. También realizan rehabilitaciones completas de edificios y portales, adaptando las comunidades a las normativas actuales de accesibilidad.

En los últimos años, Ediglema ha apostado con fuerza por la innovación y la sostenibilidad. La empresa incorpora nuevas tecnologías constructivas, como la aerotermia y las casas pasivas, que ofrecen un mayor rendimiento energético y un notable ahorro en el consumo. Este compromiso con la eficiencia refleja su visión de futuro y su responsabilidad con el medio ambiente.

Ampliar Rehabilitación de fachadas en la plaza de San Juan Bautista. ALMEIDA

Entre sus proyectos más recientes, destacan la rehabilitación integral del edificio de la calle Rúa Mayor, 19, destinado a apartamentos turísticos; las obras en la plaza de San Juan Bautista, 7-9, donde se reconstruyó la fachada de un edificio histórico; y la próxima rehabilitación en la calle Correhuela, 2, también orientada a uso turístico. Estos trabajos demuestran su versatilidad y la confianza que numerosos clientes depositan en su saber hacer.

Con un equipo de profesionales altamente cualificados y acreditaciones oficiales, Ediglema garantiza seguridad, rigor técnico y excelencia en cada ejecución. Asimismo, ofrece un trato cercano y directo a cada cliente, con asesoramiento personalizado y un seguimiento constante durante todo el proceso de la obra.