«Cuando regresé por primera vez después de tantos años de ausencia, no sabía si llorar o reír»
Algunos salmantinos que hicieron de Argentina su segunda patria cuentan sus historias de emigración y muestran su orgullo por su tierra natal
Salamanca
Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:12
España también fue un país de emigrantes, y Salamanca destaca en esta historia. Hoy, más de 35.000 personas nacidas en Salamanca o descendientes de salmantinos viven repartidas por el mundo, especialmente en Iberoamérica. Argentina, en particular, acogió a muchos salmantinos durante la primera mitad del siglo XX, quienes buscaban mejores oportunidades económicas. Actualmente, más de 11.700 charros residen allí, conservando sus raíces y manteniendo vínculos con su tierra natal a través de instituciones como la Casa de Salamanca en Buenos Aires y la colaboración con la Diputación de Salamanca. A pesar de haberse adaptado a un nuevo país, estos emigrantes siguen visitando regularmente sus pueblos de origen, preservando una conexión profunda con sus raíces.
«Cuando regresé a La Alberca no sabía si llorar o reír»
Felisa Fraile es natural de La Alberca y llegó a Argentina con 18 años; en la actualidad tiene 92. Acompañada de su hermana, hicieron el viaje en barco gracias al pasaje comprado por un tío suyo que ya residía en Buenos Aires y que tuvieron que devolver poco a poco. Su hermana era reticente a marcharse. «Probamos y, si no nos gusta, nos volvemos al pueblo», le dijo Felisa. Pero no ocurrió. «Nos han tratado muy bien y aquí nos quedamos, pues, cuando uno se quiere acordar, acaba por echar raíces», señala.
Consciente de que tiene dos patrias, España y Argentina, esta albercana subraya el papel que la Casa de Salamanca ha jugado en sus vidas: «Venir a este centro era como estar en España», apostilla. Aun así, sigue echando de menos su tierra y a sus paisanos. «Volvería a España con mucho gusto», aunque por la edad y las circunstancias lo ve un poco difícil.
En este tiempo ha tenido la posibilidad de visitar La Alberca en dos ocasiones. «Cuando regresé por primera vez después de tantos años de ausencia, no sabía si llorar o reír», reconoce Felisa Fraile, consciente de que dejar la casa natal no resulta fácil: «Se siente mucho, se llora mucho, pero hay que ser fuertes; cada uno tenemos que sobrellevar lo que nos toca», concluye.
«No conozco Salamanca, espero visitarla pronto»
Brenda Sardón es todo un ejemplo de superación. Pertenece a una segunda generación de salmantinos residentes en Buenos Aires y reconoce que aún no ha visitado Salamanca. «No conozco la ciudad ni la provincia, pero espero visitarlas muy pronto», confiesa esta joven bonaerense, quien desde muy pequeña ha recibido en casa toda la cultura salmantina. «Desde muy pequeña he participado en las actividades del Centro de Castilla y León en Bolívar y, a pesar de no estar en España, este sentimiento se comparte y se siente tan orgánico», subraya, al tiempo que alaba la actitud de los salmantinos asentados en Argentina: «Es muy bonito escuchar todo eso y recordar los valores que se transmiten de generación en generación». Pero su vida no ha sido un camino de rosas; al contrario. Hace unos años sufrió un accidente de tráfico y quedó postrada en una silla de ruedas, pero eso no impidió que siguiera superándose cada día. «No fue fácil volver a arrancar; fue un proceso con sus subidas y sus bajones». Ahora practica remo y ha participado en los Juegos Paralímpicos. «Estoy supercontenta», anota Brenda Sardón, para quien el Centro de Salamanca y la posibilidad de contactar con otros castellanos y leoneses fue «todo un estímulo; me fortaleció mucho», concluye.
«Nadie me ha regalado nada; trabajé como un burro»
Faustino Muñoz llegó a Argentina, procedente de la localidad de Lagunilla, en enero de 1958, cuando apenas tenía 12 años. Aunque en el pueblo tenían fincas y cierto bienestar, dos tíos suyos los animaron a trasladarse a tierras americanas y buscar un mejor acomodo para los ocho hermanos. «A la semana de estar aquí, mi padre y mis hermanos mayores ya consiguieron trabajo», señala, quien antes de incorporarse al trabajo pasó por la escuela para finalizar sus estudios. «Mi tía siempre me decía que si no tenía estudios, no iría muy lejos», afirma Faustino, quien poco después empezó a trabajar en una confitería de tres hermanos de Ávila. Después de 35 años de estancia, en 1992 este emigrante tuvo la posibilidad de regresar a su pueblo, Lagunilla, localidad que para él «lo es todo; España lo es todo para mí, soy español cien por cien, tal vez por eso nunca me hice ciudadano argentino, aunque estoy muy orgulloso de Argentina; aquí me ha ido muy bien».
«No quería venir y a los cuatro años quería volver»
Luis Sánchez Martín es natural de Lagunilla y se marchó a Argentina en 1959, cuando contaba ya con 19 años. Desde entonces ha visitado en tres ocasiones su localidad natal. «Tenía la vida ya hecha en Lagunilla, pero los hermanos de mi padre, que había nacido en Argentina, pero volvió a España, nos pidieron que regresáramos y así lo hicimos», comenta este salmantino, quien no lo pasó nada bien en sus inicios. «No quería venir, y a los cuatro o cinco años de estancia me quería volver a España, pero no lo hice», reconoce Luis, quien comenzó a trabajar en una mueblería. Pocos años después ingresa en una fábrica de autobuses, y tras dos años pone en marcha, junto a otros dos hermanos, su propia fábrica de autobuses, dedicada a la reparación y a la creación de nuevos vehículos. En 2001, tras cuatro décadas, tiene la posibilidad de visitar Lagunilla. «El corazón no lo entendía, la emoción fue tremenda. Después he podido ir otras dos veces, pero fue esta primera la realmente emocionante», confiesa. Reconoce que le costó mucho adaptarse a la vida de Argentina y que la Casa de Castilla yLeón le ayudó bastante. «Aquí me encaminé un poquito», apostilla, por eso el cariño que desprende. «Por España y por Salamanca lo doy todo», concluye.
«Cuando marchas se siente una especie de abandono»
Pedro Martín tenía apenas 9 años cuando desembarcó en Argentina procedente de Sotoserrano, en diciembre de 1953. Su padre, camionero de profesión, veía que en el pueblo no tenía futuro ante el bloqueo a los productos y decidió marchar a Argentina, dado que él era argentino, ya que había nacido en dicho país en 1913. Allí pusieron en marcha una carnicería, lo que les permitió volver de nuevo a Sotoserrano.
Su padre, su madre y sus cinco hermanos regresaron posteriormente a Argentina, dejando atrás el pueblo y al resto de la familia. «Cuando marchas, se siente una especie de abandono; además, el hecho de encontrarnos en una gran ciudad, nosotros que veníamos de un pequeño pueblo, nos avergonzaba», anota, consciente de que no es fácil, en estas circunstancias, mantener el sentimiento de ser salmantino. «Pero cuando lo haces, sientes un gran orgullo; lo divulgamos, lo decimos y somos reconocidos. Cuando uno va a sus raíces, se topa con el ADN de Salamanca, y eso provoca un gran orgullo», apostilla Pedro Martín, quien en 1970 tuvo la oportunidad de regresar a Sotoserrano.
Fue su luna de miel. «Para mí fue una gran alegría; lloré mucho porque tenía unas ganas enormes de volver, pues había soñado muchas veces con ese momento», concluye.
«Aquí he echado raíces y por eso no me planteo volver»
Santiago Sagrado dejó su pueblo natal, Villar de la Yegua, en 1953, con solo 9 años, para trasladarse con su familia a Argentina, adonde llegaron a bordo de un barco de carga. «Vinimos porque la situación en el pueblo en la posguerra era muy dura», confiesa, recordando que fue un primo segundo que vivía en la Pampa quien los llamó, y allí se trasladó toda la familia: padre, madre y seis hermanos.
«Y así llegamos a la gran Argentina que tenemos, con sus bemoles, pero una gran Argentina. Aquí hemos echado raíces y por eso no me he planteado volver a España; para mí es un país muy acogedor», subraya Santiago. Como español y salmantino, este emigrante reconoce que en ningún momento ha pedido nada. «Lo hemos forjado nosotros, pues vinimos con una pobreza extrema», apostilla.
Aunque en España mantiene buenas relaciones, Santiago Sagrado no oculta haber hecho también grandes amistades en Argentina, lugar en el que ha echado sus nuevas raíces, que son sus hijos y nietos. «Siempre les digo que el progreso está en el sacrificio, que hay que estudiar y trabajar, porque aquí hay espacio para todos», comenta.
Y aunque dejó el pueblo con solo nueve años, Santiago reconoce guardar algunas vivencias y «pillerías» de aquellos años en Villar de la Yegua, que volverá a visitar en 2026. «Lo haremos para disfrutar», concluye.