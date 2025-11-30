«Cuando regresé a La Alberca no sabía si llorar o reír»

Felisa Fraile es natural de La Alberca y llegó a Argentina con 18 años; en la actualidad tiene 92. Acompañada de su hermana, hicieron el viaje en barco gracias al pasaje comprado por un tío suyo que ya residía en Buenos Aires y que tuvieron que devolver poco a poco. Su hermana era reticente a marcharse. «Probamos y, si no nos gusta, nos volvemos al pueblo», le dijo Felisa. Pero no ocurrió. «Nos han tratado muy bien y aquí nos quedamos, pues, cuando uno se quiere acordar, acaba por echar raíces», señala.

Consciente de que tiene dos patrias, España y Argentina, esta albercana subraya el papel que la Casa de Salamanca ha jugado en sus vidas: «Venir a este centro era como estar en España», apostilla. Aun así, sigue echando de menos su tierra y a sus paisanos. «Volvería a España con mucho gusto», aunque por la edad y las circunstancias lo ve un poco difícil.

En este tiempo ha tenido la posibilidad de visitar La Alberca en dos ocasiones. «Cuando regresé por primera vez después de tantos años de ausencia, no sabía si llorar o reír», reconoce Felisa Fraile, consciente de que dejar la casa natal no resulta fácil: «Se siente mucho, se llora mucho, pero hay que ser fuertes; cada uno tenemos que sobrellevar lo que nos toca», concluye.