Edificios del barrio de Ciudad Jardín que se beneficiarán de la rehabilitación para mejorar el aislamiento y la accesibilidad. LAYA

La regeneración llega a Ciudad Jardín, el tercer barrio en ponerse en obra

Los trabajos empezarán en enero y afectarán a cinco bloques de las calles Conde Orgaz y Meninas, con mejoras de aislamiento, accesibilidad y tejados

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:39

Comenta

La rehabilitación de cinco bloques de viviendas en el barrio de Ciudad Jardín será la próxima actuación dentro de los proyectos de regeneración de barrios de Salamanca ... . La historia de esta mejora es curiosa, ya que el plan no se aprobó específicamente para estos edificios: se han aprovechado los fondos que rechazaron los vecinos del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada de los Bloques de Nícar, donde finalmente solo sigue adelante un portal de los inicialmente previstos. Los propietarios de Ciudad Jardín prevén que las obras comiencen de forma inminente, en concreto el próximo mes de enero.

