La regeneración llega a Ciudad Jardín, el tercer barrio en ponerse en obra

La rehabilitación de cinco bloques de viviendas en el barrio de Ciudad Jardín será la próxima actuación dentro de los proyectos de regeneración de barrios de Salamanca ... . La historia de esta mejora es curiosa, ya que el plan no se aprobó específicamente para estos edificios: se han aprovechado los fondos que rechazaron los vecinos del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada de los Bloques de Nícar, donde finalmente solo sigue adelante un portal de los inicialmente previstos. Los propietarios de Ciudad Jardín prevén que las obras comiencen de forma inminente, en concreto el próximo mes de enero.

Se beneficiarán los portales de las calles Conde Orgaz y Meninas, edificios que se revestirán con SATE —Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior—, se les cambiarán los tejados y se les dotará de ascensor. Esta es una previsión de máximos, ya que algunas comunidades han invertido en aislamiento en los últimos años o incluso han instalado ascensor.

Al adherirse Ciudad Jardín, el nuevo entorno residencial ha pasado a denominarse «Discontinuo Bloques de Nícar. Fase 1» y cuenta con un presupuesto total de 2.543.910 euros. Los propietarios están expectantes, según el presidente de la Asociación de Vecinos, Fernando García Hidalgo, ya que la construcción de estos inmuebles data de 1953.

Tienen, por lo tanto, 72 años. Sufren, según explica García Hidalgo, problemas de humedades localizadas en las viviendas de planta baja, un contratiempo que arrastran desde hace años por deficiencias en la cimentación. La obra financiada con los fondos europeos Next Generation solo incluye mejoras de aislamiento y accesibilidad.

«Hay comunidades que sí han decidido aprovechar para acabar con las humedades aplicando un producto químico que las elimina, aunque otras no lo harán», detalla el presidente. Mientras los vecinos asumen parte del coste, con una aportación aproximada de 400.000 euros por edificio, el Ayuntamiento de Salamanca se hará cargo de la urbanización de la zona y cederá espacio para que el ascensor ocupe parte de la vía si fuera necesario.

«Nos gustaría que nos dejaran las calles con plataforma única y que se utilice el sistema aplicado en el barrio de La Vega, por el que el agua de los canalones vierte directamente a la red de saneamiento», reclama el representante vecinal. Esta demanda no es un capricho, ya que ayudaría a reducir las humedades. «Es algo que nos preocupa», insiste el presidente.

Cabe recordar que este entorno se encuentra declarado por la Junta de Castilla y León y dispone de financiación a cargo de los fondos europeos Next Generation EU a través del PRTR.

Está contratada la empresa de la oficina de rehabilitación del entorno y están publicadas las bases para que las comunidades de propietarios puedan solicitar las ayudas. «Esperamos que el barrio quede muy bonito en un plazo de tres meses, periodo que durarán las obras según nos han trasladado», matiza García Hidalgo. Este sería el tercer proyecto de rehabilitación de barrios ejecutado por el Consistorio. El primer área de regeneración contó con un presupuesto de 1,67 millones de euros para la primera fase del barrio de Chinchibarra, trabajos que finalizaron en octubre de 2023.

En este momento se encuentran en ejecución las obras del entorno residencial de Chinchibarra 2, que comenzaron hace un mes. En esta segunda fase se incluyen las 81 viviendas con las que se completará todo el entorno. Las comunidades han tenido acceso a ayudas por un importe de 1.297.306 euros.

También está en marcha la rehabilitación del entorno de Gladiolos Fase 1, en Garrido. Después de que el Ayuntamiento de Salamanca urbanizara las calles, las obras para aislar y dotar de ascensores a las comunidades arrancaron el pasado mes de mayo y continúan con una ayuda de 1,6 millones de euros. También se aísla la fachada y se cambian las ventanas por otras más eficientes.

Las claves

Rehabilitación urbana de chinchibarra 1

El Área de Regeneración y Rehabilitación Urbana de Chinchibarra, fase 1 finalizó su ejecución en octubre de 2023. Se han rehabilitado 140 viviendas y concedido ayudas por un importe de 1.674.909 euros. Las empresas de comunicación dejaron los cables colgando de las fachadas y atravesando los portales, que se soterraron hace un mes.

El entorno chinchibarra 2 comenzó hace un mes

Para esta segunda fase se incluyen las 81 viviendas restantes para completar todo el entorno. Las comunidades de propietarios han podido solicitar las ayudas por un importe total de 1.297.306 euros.

ERRP Discontinuo Bloques de Nícar, fase 1

En este programa entra una comunidad de los Bloques de Nícar, en Pizarrales, y cinco de Ciudad Jardín con ayudas de 2,5 millones. Se prevé que las obras empiecen en un mes en Ciudad Jardín.

Gladiolos, fase 1

Para esta primera fase se incluyen 86 viviendas de las calles Gladiolos, Nenúfar y Tilos que cuentan con cuatro portales de viviendas cada una. El importe de la ayuda total a la que han tenido acceso es de 1.635.835 euros.

En datos

2,3 millones: En materia de vivienda, a través del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo, el Ayuntamietno de Salamanca consignará el año que viene 2.328.357 € para rehabilitación (eficiencia y accesibilidad) y 2.385.709 € para concluir 55 viviendas de alquiler protegido en el barrio de Pizarrales y la construcción de 33 más en la calle de La Radio, con al menos 222 plazas de aparcamiento.

5 escuelas de música: El Plan Especial de Reforma Interior «Escuela de Música» abarca un área de 12.714 m² en el Barrio de Garrido Norte, delimitada por las calles Las Cañas, Del Trébol, Avenidas de los Cipreses y Los Cedros. Inicialmente este espacio incluye 10 bloques de viviendas, cada uno con 20 viviendas distribuidas en 5 alturas (planta baja + 4). Es el próximo proyecto a desarrollar por parte del Ayuntamiento de Salamanca. Finalmente. Se han adherido cinco bloques de los previstos y se han quedado fuera tres.