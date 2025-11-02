Un refugio que ayuda a las mujeres a recuperar su identidad

Manifestación y lectura del manifiesto en la Plaza Mayor en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer celebrado el año pasado.

La Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor lleva años siendo un refugio y un punto de apoyo para todas aquellas mujeres que necesitan orientación, protección o ser escuchadas. Su labor se centra especialmente en la atención a víctimas de violencia de género, aunque sus puertas están abiertas a cualquier mujer que atraviese una situación de vulnerabilidad o desempleo.

«Ofrecemos atención continua y especializada las 24 horas del día, los 365 días del año», explican desde la entidad. El equipo está formado por abogadas, psicólogas, trabajadoras y educadoras sociales, que trabajan de forma coordinada para garantizar una atención integral. La ayuda abarca la información y asesoramiento inicial, pero también la representación jurídica en procesos penales, pasando por el apoyo psicológico, la orientación sociolaboral y el acompañamiento en crisis.

Todos los servicios son gratuitos y se dirigen a mujeres de Salamanca y provincia, pero también, en algunos casos, a mujeres procedentes de otras provincias. «También atendemos a personas del entorno de la víctima, porque su acompañamiento es fundamental en el proceso de recuperación», subrayan.

El primer contacto con la asociación puede producirse por diversas vías: teléfono, correo electrónico, derivación de otras entidades o atención presencial. En todos los casos, el procedimiento es el mismo, se realiza una valoración inicial del caso para identificar las necesidades y ofrecer los recursos más adecuados.

«Siempre se respeta la decisión de la mujer y se le informa de los pasos más adecuados a seguir según su situación», explican. Si la asociación no dispone de los recursos necesarios, se realiza una derivación a servicios especializados. «Nuestro papel es acompañar sin imponer, estar presentes cuando ella decida dar el paso y ofrecer apoyo durante todo el proceso».

La asociación no establece un perfil único: «El único requisito es ser mujer», destacan. Sin embargo, en los últimos años han observado un aumento de casos entre mujeres jóvenes con estudios, lo que refleja un cambio generacional en la tipología de víctimas.

«Hace quince años, más mujeres dependían económicamente de sus parejas. Hoy la mayoría tiene independencia económica, pero la violencia se sigue ejerciendo de otras formas, como la violencia económica indirecta o el control emocional», señalan desde la entidad. Aun así, recuerdan que todavía existen mujeres sin recursos económicos, lo que «limita su capacidad para salir de la violencia».

Así, en 2024, la Asociación Plaza Mayor atendió a 203 mujeres víctimas de violencia de género, y en lo que va de 2025 ya han acompañado a 168.

Prevención y sensibilización

La labor de la asociación en prevención y sensibilización social es clave. «La educación y la sensibilización son fundamentales para erradicar la violencia machista, porque ayudan a identificar y cambiar la desigualdad estructural entre mujeres y hombres».

Por ello, organizan campañas informativas, talleres, actividades educativas y jornadas en colegios, institutos, asociaciones y empresas. Estos espacios permiten promover la equidad, cuestionar los roles de género y prevenir actitudes violentas o discriminatorias.

También trabajan en la detección temprana de situaciones de riesgo y el empoderamiento de las mujeres, para que puedan tener «una vida libre y plena».

La Asociación Plaza Mayor mantiene una estrecha coordinación con instituciones y entidades públicas y privadas. «Trabajamos de forma directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios especializados en mujer del Ayuntamiento y la Diputación, el sector sanitario y otras entidades sociales de Salamanca».

Esa red de colaboración permite ofrecer una respuesta rápida y coordinada ante casos de emergencia, así como garantizar que ninguna mujer quede sin apoyo.

A pesar de los avances en materia de igualdad y de la existencia de recursos especializados, las barreras a las que se enfrentan las mujeres para romper el ciclo de la violencia siguen siendo numerosas.

Entre ellas, destacan la desconfianza en el sistema. Es decir, la percepción de que denunciar «no servirá para nada», la falta de formación en perspectiva de género entre algunos profesionales, los procesos judiciales largos y la insuficiencia de recursos de protección.

A todo ello se suma el miedo al agresor, el sentimiento de culpa y vergüenza, la dependencia emocional y la pérdida de identidad que la violencia produce. «Muchas mujeres llegan a un punto en el que no se reconocen. Han normalizado el maltrato y se mantienen en la relación por resignación».

Desde la Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor quieren enviar un mensaje a las mujeres que todavía no se atreven a pedir ayuda: «Si no puedes mirarte al espejo o cuando lo haces no sabes quién eres, pide ayuda. Alguien te ha robado tu identidad, pero tu esencia siempre permanece y puedes volver a ser una mujer con nombre propio», concluyen.

Asociación Beatriz de Suabia

Por su parte, la Asociación Beatriz de Suabia desarrolla su labor a través de cuatro áreas de trabajo fundamentales: acogimiento temporal, intervención psicoeducativa, prevención y sensibilización, y formación. Cada programa cuenta con un grupo destinatario específico y responde a un protocolo de actuación definido. En el caso del programa de acogimiento, la entidad forma parte de la Red de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género, lo que implica una coordinación estrecha con los centros de la red y con instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Castilla y León y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Los programas de intervención, prevención, sensibilización y formación se dirigen a la población general, y se desarrollan en colaboración con diversas entidades.

El perfil de las mujeres atendidas por la asociación corresponde mayoritariamente a mujeres jóvenes, con una media de dos hijos, tanto españolas como extranjeras. La mayoría presenta escaso apoyo familiar y social, además de limitados recursos económicos. En los últimos años se ha detectado un incremento de mujeres con discapacidad, en ocasiones sin reconocimiento previo.

Durante el último año, la asociación ha atendido a 83 personas de forma individual y a 1.465 en programas grupales. Desde su experiencia, destacan que las principales barreras para romper con una relación violenta son la dependencia económica y afectiva, así como la falta de apoyo cercano. Con todo, desde la asociación quieren transmitir el mensaje de que «existen recursos y acompañamiento para salir de la violencia y reconstruir una vida libre y segura».

Carrera contra la Violencia de Género

El próximo 9 de noviembre se celebrará la octava edición de la Carrera Salamanca Contra la Violencia de Género. La jornada tendrá una carrera competitiva, la marcha participativa, varias actividades y la novedad de una milla. La carrera competitiva tendrá un recorrido de 10 kilómetros, mientras que la marcha participativa será de 1,6.

La programación paralela gratuita comenzará a las 9:30 horas destinada, principalmente, a niños y adolescentes de 3 a 15 años, con actividades como Atletismo Divertido, con desfile incluido con antorcha olímpica que dará inicio a la Olimpiada Infantil, y animación, con el objetivo de facilitar la participación a las familias.

Ampliar Elena Hermo Fernández, psicóloga de ADAVAS. LAYA «El problema de la violencia de género no está en la víctima, está en el agresor» ¿Qué tipo de recursos y servicios ofrece ADAVAS? —Los recursos que ofrecemos tienen una vertiente asistencial y otra preventiva. En la parte asistencial contamos con varios servicios. Por un lado, el trabajo social, que incluye acompañamiento a instituciones, asesoramiento sobre ayudas, derivaciones a otros servicios y orientación laboral. Muchas víctimas necesitan apoyo económico o de vivienda. También ofrecemos asistencia jurídica. La abogada acompaña a la víctima desde la denuncia hasta el juicio. En el ámbito psicológico atendemos la sintomatología derivada de la victimización, tanto en mujeres como en menores. Tenemos un servicio de psicoterapia para niños y niñas víctimas de abusos sexuales o que han vivido violencia de género en el hogar. Además, trabajamos con familiares o allegados que también sufren las consecuencias de la violencia. La vertiente preventiva incluye programas en colegios e institutos, talleres con adolescentes, asociaciones y grupos de mujeres. Promovemos la igualdad y la detección precoz de la violencia. Actualmente, desarrollamos proyectos específicos, como un Club de Lectura, un programa de empoderamiento para mujeres mayores de 65 años, con gran acogida. ¿Cómo es el proceso de acogida y acompañamiento cuando una víctima llega a la asociación? —Normalmente el primer contacto es telefónico, aunque también puede ser presencial o derivado por otros profesionales. La primera entrevista la realiza la trabajadora social, que evalúa las necesidades de la víctima y deriva los casos al servicio jurídico, psicológico o ambos, según lo que se requiera. Si es necesario, se acompaña a la víctima al juzgado o a cualquier otro trámite. ¿Qué perfil suelen tener las mujeres que acuden a ADAVAS? ¿Ha cambiado en los últimos años? —El perfil es muy variado. Atendemos a mujeres de cualquier edad, nivel cultural o económico. La violencia de género no depende de la víctima, sino del agresor, y eso se constata en todos los casos. Lo que sí hemos notado es un aumento de chicas jóvenes que sufren violencia en sus relaciones, lo que demuestra que el problema sigue muy presente entre la población adolescente. También recibimos solicitudes de ayuda de familiares de las víctimas. ¿Suelen ser las víctimas quienes acuden directamente o a veces son los familiares quienes dan el primer paso? —En muchos casos son los familiares, amigas o amigos quienes se acercan primero, buscando información. Dar ese primer paso no siempre es fácil cuando se está inmersa en una relación violenta. ¿Cuánto tiempo suele pasar desde que una persona sufre violencia hasta que decide pedir ayuda o denunciar? —Cada vez menos. Desde la aprobación de la Ley de Violencia de Género y el aumento de los recursos, las víctimas se sienten más respaldadas. Aun así, no es sencillo dar el paso, porque la violencia ocurre dentro de una relación en la que inicialmente había afecto . Muchas intentan primero que la relación mejore. ¿Atienden también a mujeres que no saben si lo que viven es violencia? —Sí, ocurre con frecuencia. Algunas llegan porque un médico o una enfermera les ha sugerido que podrían estar sufriendo violencia de género. A veces se sienten mal o dicen que su pareja no las trata bien, pero les cuesta poner nombre a la situación. A pesar del trabajo educativo y las campañas, sigue habiendo chicas jóvenes que sufren violencia. ¿Por qué cree que ocurre? —Porque el problema está en el agresor, no en la víctima. Todavía hay chicos que creen que tienen derecho a ejercer control o violencia sobre su pareja. En los talleres de prevención en los institutos, a veces después de una charla, algunas alumnas se acercan a contarnos su situación o la de una amiga. Detectamos casos de control abusivo e incluso violencia física en relaciones adolescentes. ¿Cómo se puede atajar esta situación? —La clave es seguir trabajando en igualdad. Hay que educar en el respeto, en los derechos básicos y en la idea de que ninguna relación puede basarse en el daño o el poder. No se puede permitir que nadie crea que, por ser hombre, tiene derecho a dominar o agredir a una mujer. ¿Tenéis datos recientes sobre la atención en ADAVAS? —Hasta junio de este año atendimos a 1.426 personas entre víctimas, familiares, personas que solicitaron información o participaron en talleres de prevención. ¿Cuáles son las principales barreras que todavía encuentran las víctimas para denunciar o pedir ayuda? —Una de las mayores dificultades es la percepción social. A eso se suma la vulnerabilidad psicológica como la ansiedad, la depresión o el miedo de la víctima. Otra barrera es la económica. Muchas mujeres no disponen de recursos para independizarse. Además, la manipulación emocional del agresor les hace creer que no valen para y que no pueden salir adelante. También pesa el temor a cómo la denuncia puede afectar a los hijos menores. ¿Colaboran con otras instituciones? —Sí, trabajamos en coordinación con todas las necesarias. Cada caso se valora de forma individualizada, atendiendo a las necesidades específicas de la víctima. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las mujeres que sufren violencia y aún no se atreven a pedir ayuda? —Que se acerquen a la asociación, aunque solo sea para informarse, ya que las vías que tenemos están a su disposición.