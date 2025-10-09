La red de baños públicos se ampliará con nuevas instalaciones en Würzburg Prestará servicio a los visitantes del parque y a los aficionados que acudan a los partidos. Cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto de 130.000 euros. Incrementará hasta 39 los servicios abiertos al público en toda la ciudad

Belén Hernández Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 07:15

La red de baños públicos de Salamanca se ampliará con un nuevo espacio en el anexo al pabellón de Würzburg. El Ayuntamiento ha iniciado el expediente de contratación de las obras, que se ejecutarán por procedimiento abierto, con una inversión de 130.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Las nuevas instalaciones ofrecerán servicio tanto a los visitantes del parque como a los aficionados que acudan a los partidos.

Con esta actuación, la red municipal de aseos públicos alcanzará los 39 puntos de servicio repartidos por toda la ciudad.

El último en incorporarse fue el de la Fonda Veracruz, transformada en Centro de Recepción de Visitantes, que abrió sus puertas al público a principios de este año.

A estos espacios se suman los cinco aseos públicos en cafeterías de parques; cinco cabinas automáticas en vía pública (La Alamedilla, Picasso, Campo de San Francisco, Gran Vía y calle La Bañeza); dos en el Paseo Fluvial; los cuatro Centros Municipales Integrados; las cinco bibliotecas municipales; los Centros de Acción Social de San José, Rollo y Pizarrales; los tres centros municipales de mayores; los tres mercados; la nave de aperos de los Huertos Urbanos; las oficinas municipales de Íscar Peyra; el Centro de Orientación y Formación Laboral; la Casa de la Mujer Clara Campoamor; el DA2, el Museo del Comercio y el atrio de la Catedral.

Esta red creciente mejora la accesibilidad de los salmantinos, así como la comodidad y la calidad de los servicios públicos en todos los barrios de la ciudad.