El recurso micológico de CyL, motor de un «turismo de calidad» y sus aplicaciones en la cocina se ponen de manifiesto en el II Congreso Gastronómico de LA GACETA

El mundo de las setas fue el gran protagonista de la última jornada de la mañana de este martes durante el II Congreso Gastronómico de LA GACETA, celebrado durante los días 20 y 21 de octubre en el Hotel Abba Fonseca. Bajo el título 'Castilla y León, un paraíso micológico', María Hernández, técnico de Micocyl en Salamanca y el cocinero Jorge Lozano, CEO de Grupo Tapas, reflexionaron sobre la importancia del micoturismo como motor de atracción y las múltiples aplicaciones culinarias de este recurso de Castilla y León en la cocina. Durante la jornada, Lozano ofreció degustaciones elaboradas a partir de setas.

María Hernández abrió la mesa explicando la labor que se realiza desde el programa de la Junta de Castilla y León 'Micocyl'. “El principal objetivo es poner en valor el recurso micológico a través de una gestión sostenible. Tenemos la suerte de que cada vez menos personas se saltan la normativa”, señaló. Subrayó que la regulación de los aprovechamientos y los permisos de recolección “permite que los beneficios reviertan en los municipios rurales y que el recurso contribuya a fijar población y generar economía local”.

Durante su intervención, destacó además el papel del micoturismo como vía de desarrollo. “Se hace una oferta micoturística muy importante, tanto en las campañas de primavera como de otoño y aportan mucho a los pueblos”, afirmó. Hernández defendió también la importancia de la sensibilización ciudadana: “Estamos trabajando con los colegios, para que desde pequeñitos adquieran ese aprendizaje, siempre también que expliquen eso a los maestros y a los padres”.

A continuación, tomó la palabra Jorge Lozano, quien abordó la vertiente gastronómica del recurso. “Las setas nos dan un abanico enorme de posibilidades en la cocina y marcan mucho la temporada de otoño”, afirmó.

“Trabajamos con este producto desde la conserva y el deshidratado”, señaló. El cocinero insistió en la necesidad de apostar por el producto local y de temporada. “El trabajo del hostelero también es vender el producto y dar a conocer al cliente otras posibilidades. A nivel gustativo son muy buenas y a nosotros nos interesa mucho”, explicó. En su opinión, la clave está en la sencillez. “Quedan muy bien guisadas con salsa de callos”, recomendó.

La mesa concluyó con una idea común, ya que los ponentes reflejaron que el potencial de las setas no se limita a su interés gastronómico, sino que representa una oportunidad de desarrollo sostenible, innovación culinaria y promoción turística para la provincia.