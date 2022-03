Récord de alumnos de la Universidad obligados a devolver las becas

360 estudiantes de la Universidad de Salamanca tendrán que devolver la ayuda que les concedió el Ministerio de Educación en el curso 2020-21. La cifra es cuatro veces mayor que la del curso anterior, cuando, con las medidas extraordinarias puestas en marcha por la pandemia, el número de afectados por la política de reintegro de ayudas bajó a 84 alumnos. Como consecuencia se ha multiplicado también la cantidad a devolver: 975.874 euros, el cuádruple que el periodo anterior, según los datos facilitados por el Servicio de Becas del Estudio salmantino dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes.

De momento, solo han devuelto el dinero 76 personas. Si los datos se comparan con el curso 2018-2019, cuando no había pandemia, suponen más del doble que en ese periodo.

Sin duda, son cifras de récord, las más altas desde que el Ministerio de Educación puso en marcha hace una década esta polémica medida por la que los alumnos que no superan el 50% de los créditos matriculados (40% en el caso de titulaciones de Ciencias y enseñanzas técnicas) tienen que devolver la ayuda recibida, con la excepción del coste de la matrícula. Ni el primer año, cuando por el desconocimiento generalizado hubo casi 300 afectados en la Universidad de Salamanca, se alcanzó un número tan elevado.

¿A qué se debe este aumento desproporcionado? El Servicio de Becas de la Universidad de Salamanca explica que el significativo incremento de estudiantes afectados es común en todas las universidades y señala dos posibles causas. Por un lado, el Ministerio de Educación modificó los requisitos para tener derecho a todos los componentes de beca para todos los estudiantes de nuevo ingreso en 1º de grado, de manera que disminuyó la nota de acceso requerida en la convocatoria de ese curso de 6,50 a 5 puntos. De los 360 estudiantes afectados por la devolución hay 135 alumnos que si no hubieran cambiado las condiciones habrían recibido solo la beca de matrícula, por lo que no se hubieran visto afectados por las revocaciones puesto que no incluye la ayuda de matrícula.

El incremento también es consecuencia de las calificaciones más altas obtenidas por los estudiantes que accedieron a la Universidad consecuencia de las mayores facilidades que tuvieron para superar las asignaturas de Bachillerato por la covid, que se tradujo asimismo en notas más altas en la EBAU. Es el caso de 108 alumnos de primer curso en 2020-21, que tuvieron una nota media por encima del anterior intervalo y que en muchos casos, además, se matricularon en estudios de la rama de Ciencias.

El problema es que el Ministerio de Educación ha reducido, como pedían los estudiantes, los requisitos para acceder a las becas, pero ha mantenido la exigencia para no perderlas y no tener que devolverlas. El resultado es una doble penalización para los estudiantes: no mantienen la beca, pero además tienen que devolver la que recibieron el año pasado.

Desde el curso 2012-13 los estudiantes afectados en la Universidad de Salamanca suman más de 1.500 y el dinero comprometido supera los 4,2 millones de euros.