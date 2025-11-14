«Reconstruir una comunicación confiable», en el actual contexto de desinformación, reto de las universidades católicas Paolo Ruffini fue el encargado de pronunciar la conferencia de clausura del congreso internacional

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha acogido este viernes la clausura del 'Congreso Internacional Internal Communication in Catholic and Pontifical Institutions: limits and challenges', un encuentro que ha reunido durante varios días a más de medio centenar de representantes de universidades católicas de los cinco continentes para analizar los retos actuales de la comunicación interna en las instituciones educativas y eclesiales.

El Prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Paolo Ruffini, fue el encargado de cerrar las sesiones con una ponencia centrada en el desafío que supone la desinformación en el mundo contemporáneo. Ninguna respuesta común es posible «sin comunicación», afirmó, antes de insistir en la necesidad de reconstruir «una comunicación confiable» que fortalezca la vida civil y la misión universitaria. Para ello, defendió espacios de escucha, diálogo y reflexión que permitan compartir conocimiento de forma auténtica.

Ruffini subrayó que la comunicación interna forma parte de la identidad cristiana —«En el principio era la comunicación»— y que su eficacia depende de procesos «progresivos, pacientes y relacionales», semejantes a la lógica de la propia comunicación divina. Frente a la tentación de reducir la comunicación a marketing, recordó que «la Iglesia no busca clientes, sino comunidad», y que la gestión de crisis debe ser «un espacio privilegiado de verdad y misericordia».

En un contexto marcado por la irrupción de la inteligencia artificial y los algoritmos opacos, el prefecto advirtió del riesgo de quedar «sumergidos en la lógica del mundo digital» y reivindicó una comunicación anclada en la libertad, la verdad y la responsabilidad compartida. «En la caridad reside el secreto de la comunicación como comunión», concluyó.

El rector de la UPSA, Santiago García-Jalón, cerró el Congreso destacando «el espíritu de fraternidad» que ha presidido todas las sesiones y subrayó los principales desafíos abordados: la necesidad de una comunicación interna que refuerce la identidad institucional, la importancia de modelos de gobernanza transparentes, el impacto creciente de la inteligencia artificial o el valor de la escucha y la claridad en los procesos comunicativos. «En nuestras universidades, la comunicación interna es mucho más que gestión; es misión», afirmó.

La jornada incluyó también una conferencia inicial del director de Comunicación de la Universidad Pontificia de la Santa Croce, Giovanni Tridente, que analizó el papel de la inteligencia artificial en la comunicación interna y abogó por una integración responsable basada en la formación y la ética. Además, expertos de distintas universidades participaron en una mesa redonda sobre IA, en la que coincidieron en que la tecnología debe servir para mejorar los procesos y liberar tiempo para relaciones significativas, sin sustituir la interacción humana.

El director de Comunicación y Estrategia de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC), Loïc Roche, presentó las conclusiones del Congreso, que ha puesto de manifiesto la importancia de la comunicación interna como factor de cohesión y pertenencia. Roche anunció que el encuentro marca el inicio de una nueva red internacional de comunicación universitaria y avanzó que la Universidad KatHO de Colonia será la sede del próximo congreso, dedicado al branding en universidades católicas.