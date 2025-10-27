Recoletas Salud impulsa la medicina del futuro con tecnología, ciencia e innovación al servicio de las personas

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:50 Compartir

Innovar en salud significa aportar nuevas soluciones tecnológicas para curar. Y, en la actualidad, en el sector sanitario, la innovación, la ciencia y la tecnología son el futuro de la medicina.

«En Recoletas Salud somos conscientes de la importancia vital que tiene la innovación en salud y en las tecnologías médicas, pero también somos muy conscientes que por encima de todo ello están las personas, su salud y su bienestar. Y, ellas son las verdaderas causantes de que sigamos trabajando en este cambio decisivo en el ámbito sanitario», señala Óscar Iglesias González, director territorial de Recoletas Salud y director de Recoletas Salud Zamora.

Destaca además que en los hospitales de Recoletas Salud implantar tecnología de última generación «es una máxima que aporta seguridad tanto al paciente como al especialista». Cirugía robótica con el robot Da Vinci o el robot Mako; Unidad de hemodinámica e intervencionismo vascular; Resonancias Magnéticas de 3 Teslas o laboratorios de reproducción asistida, son sólo algunos ejemplos que avalan la importancia que para Recoletas Salud tiene la innovación, la ciencia y la tecnología. «El nuevo hospital que estamos construyendo en Carbajosa de la Sagrada estará también dotado con todo ello para poder convertirlo en un referente de salud y bienestar», añade.

La inteligencia artificial está transformando la forma en que nosotros entendemos la medicina y los especialistas la practican. La tecnología médica está evolucionando a un ritmo vertiginoso y todo ello, puede conducir a identificar opciones de tratamientos menos invasivos y más cómodos para los pacientes.

De hecho, en el Estudio de Dispositivos Médicos 2024: Innovación y Tendencias en el Sector de la Salud de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), la tecnología médica ha sido identificada como uno de los sectores con mayor actividad en el desarrollo de invenciones, situándose en el primer puesto del ranking nacional y dentro del top 5 a nivel global.

Es cierto que la innovación médica está revolucionando la atención sanitaria pero también la ciencia, la tecnología y la medicina de futuro mejoran nuestra salud, así como la eficacia de los tratamientos y la detección precoz en los diagnósticos. «Trabajamos con la mira puesta en la prevención, y las nuevas tecnologías en sanidad son un buen aliado para poder seguir investigando y poder identificar un mejor pronóstico», subraya Óscar Iglesias González.

El proyecto Pulso Vital, creado por Recoletas Salud para promover la prevención del ictus, también ha avanzado en el ámbito de la investigación. «Actualmente, trabajamos con la USAL , y los investigadores de la nueva versión Pulso Vital 2.0 aseguran que representa un paso adelante en la digitalización de la salud y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Con esta innovadora iniciativa se quiere conseguir que la detección de arritmias sea más accesible y eficiente, brindando herramientas tecnológicas que salvan vidas y contribuyen a una sociedad más saludable».

Actualmente, también Recoletas Salud trabaja con Tandem Health, compañía europea líder en digitalización del sector sanitario mediante la inteligencia artificial (IA), como socio tecnológico del grupo para el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas basadas en IA en el sector salud. «Así, avanzamos en el propósito de transformar la consulta médica en una experiencia más humana. Porque el compromiso con la calidad asistencial y la innovación está en el ADN de todos los que formamos Recoletas Salud», concluye el director territorial.