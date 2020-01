Rechazo de los intelectuales salmantinos a la idea de la autonomía para la Región Leonesa

Intelectuales y representantes del mundo de la cultura no ven sentido a la autonomía de la Región Leonesa —con Salamanca y Zamora— ni que sea sinónimo de prosperidad. Al contrario que el colectivo de personas del arte, la literatura, la ciencia y la investigación vinculado a León que ha promovido un manifiesto de apoyo a estas tesis autonomistas.

El pleno del Ayuntamiento de León apoyó el viernes por mayoría una moción a favor de la autonomía de la Región Leonesa, presentada por el grupo municipal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y respaldada por PSOE y Podemos, con el voto en contra de PP y CS. El texto de la moción aprobada pide que se remita al Parlamento autonómico y a las Cortes Generales del Estado “el derecho a la constitución como comunidad autónoma de la Región Leonesa”, que forman las provincias de León, Zamora y Salamanca, siempre dentro del marco constitucional.

Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, apuesta por políticas públicas que sumen y que sean ejemplares y no que dividan como es este caso. “Cualquier iniciativa que tenga tan pocas probabilidades de éxito puede producir frustración y ya se sabe que la pérdida de tiempo conduce a la melancolía, así que activar una serie de expectativas y de polémicas y de controversias puede no ser la mejor opción para mejorar la situación, las variables que nos preocupan a todos como son la despoblación y el crecimiento económico, tan necesario”, afirma el rector e insiste en que, aunque la capital de esa nueva región fuera Salamanca, “todos los territorios para progresar necesitan economías de escala y masas críticas suficientes. Castilla y León está en términos poblacionales con unas cifras muy justas para hacer sostenibles servicios básicos como la Sanidad o la Educación. Por debajo de esas cifras y con nuestros indicadores habría que mirar la sostenibilidad de servicios públicos en niveles de calidad presentes en Salamanca, en León, en Zamora y en cualquier lugar”.

Además, Rivero mira hacia otros lugares y lamenta: “Impulsar procesos que consumen energías que podrían dedicarse a construir y mejorar la situación, tiene un coste que es muy alto”.

Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, también se muestra partidario de centrarse en todo aquello que permita avanzar a la Región como Comunidad Autónoma: “No es la primera vez que se plantea una autonomía propia para la Región Leonesa y es un debate superado ya. El marco estatutario de Castilla y León es útil, acertado y no requiere transformaciones de su dimensión territorial. También en su contenido es muy buen Estatuto”.

El director de cine Chema de la Peña, salmantino, no ve razones ni a nivel emocional ni personal para esa nueva autonomía: “Me siento castellano y me siento leonés. Me siento tan cerca de Delibes como de Gamoneda. Desde un punto vista más estratégico-económico la pregunta sería si León, Zamora y Salamanca habrían tenido más prosperidad y desarrollo de ser una autonomía. Ser la región más grande de Europa, con nueve provincias, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Quizás se consigue más financiación, pero hay nueve provincias que administrar”.

Tomás Pérez Delgado, profesor jubilado de Historia Contemporánea, estima que parcelar más el país es “primitivo y disfuncional”. “Yo apostaría por incrementar elementos de cohesión y de sinergias para modernizarse. España tiene una oportunidad muy grande de ser Dinamarca y no se aprovecha con estas parcelaciones. ¿Qué nos ha sacado del atraso? Los fondos europeos cuando entramos en la UE. Yo he sido profesor historia en una facultad pagada al 80% con fondos europeos”.

María Jesús Mancho, presidenta del Centro de Estudios Salmantinos, no encuentra motivo para otra fragmentación. “Yo me he criado en Valladolid... Tenemos una trayectoria común. Unirse es bogar a favor del viento y otra autonomía no tiene sentido en una época globalizada. Sería crear un conflicto innecesario”, concluye.