Rechazo de las familias a que Celaá vacíe los colegios de educación especial

Las familias de niños con discapacidad intelectual, pluridiscapacidad, parálisis cerebral y trastornos del espectro autista (TEA) expresan su rechazo frontal al trámite de la Ley Celaá que pretende vaciar poco a poco los centros de educación especial. La disposición adicional cuarta de la LOMLOE busca integrar a los niños con discapacidad en los colegios ordinarios en un plazo de diez años, dejando los colegios de educación especial para los niños con una atención muy especializada y como centros de referencia de los centros ordinarios. Algo que en Francia, como señala en un artículo '20minutos', se hizo hace 15 años y ha dado como resultado que las familias matriculen a sus hijos en Bélgica por la falta de estructuras adecuadas para niños con autismo en su país.

“La inclusión ojalá fuese posible pero es una utopía”. Lo afirma Teresa Benito, madre de Daniel, un niño con autismo que se inició en la educación ordinaria, pasó a la combinada y ha tenido que terminar en la educación especial cuando vio que no había apoyos reales para su hijo en el colegio ordinario, su diferencia mental se ampliaba respecto a sus compañeros y ya le tenían que sacar de las clases cuando daban materias como matemáticas. Ahora su hijo recibe la atención con profesionales especializados, en clases de no más de cinco niños, con formación adaptada y conocimientos para su fomentar su autonomía personal que tanto necesita. Lo hace en el colegio La Cañada de la asociación de personas con autismo Ariadna. Teresa Benito es presidenta del Ampa de La Cañada e incide en que los padres deben de tener la libre elección para decidir si sus hijos necesitan educación ordinaria, combinada o especial.

“Para niños con autismo, que muchos son hipersensibles a los ruidos, que necesitan rutinas y trabajar habilidades de autonomía personal, entrar en un aula con 25 niños sería un mundo”, agrega.

Más complicado sería para niños con pluridiscapacidad y parálisis cerebral. “Son chicos muy delicados de salud, la mayoría con problemas de deglución, otros con sondas o que necesitan tomar los antiepilépticos a su hora... haría falta una enfermera en todos los colegios de España, además de un asistente técnico que empuje la silla de ruedas, les dé de beber o les cambie el pañal, y profesores especializados”, agrega Patricia Gálvez, madre de dos alumnos del colegio El Camino de Aspace y presidenta del Ampa.

En este sentido, la Ley Celaá habla de mantener en las aulas de educación especial a aquellos niños que necesiten atención muy especializada, pero las familias se oponen a que el Gobierno convierta estos colegios de educación especial en “centros asistenciales” porque “así sí que va a ser un gueto”, advierte Gálvez.

“No es viable que todos los niños con discapacidad pasen a aulas ordinarias y la atención no puede ser la misma que en un colegio de educación especial. Es imposible. Yo soy la primera a la que le gustaría que mi hijo fuese a un colegio ordinario pero tendría que ser en clases con menos alumnos, habría que invertir en accesibilidad de los centros, inversión en infraestructuras y personal, con enfermeras, fisioterapeutas, asistentes, profesores técnicos... Si no se dota a esta ley de presupuesto, no se va a hacer nada, y parece díficil ahora con esta crisis sanitaria”, opina Gálvez, que además forma parte de la plataforma “Educación Inclusiva sí, Especial también”, que será recibida esta semana por la ministra de Educación. Una reunión en la que la plataforma pedirá la supresión de la disposición adicional cuarta y dotar de presupuesto la ley.

“No entiendo por qué consideran segregadores a los centros de educación especial, porque es donde los niños reciben la educación que necesitan, de manera muy individualizada, y en un colegio ordinario es muy difícil llevarlo a cabo. Nuestros niños no están apartados del mundo”, agrega Estefanía, madre de dos niñas con discapacidad, alumnas de El Camino.

La directora de este centro, Marian Oliva, incide en la apuesta de la educación especial por hacer proyectos inclusivos con colegios ordinarios e instituciones. En el caso de los que tienen pluridiscapacidad, sus ritmos y tiempos son muy diferentes. Igualmente, la directora de La Cañada, Eva María Prieto, resalta la supervisión continua que necesita un niño con TEA, cuyos problemas de conducta supondrían una “bomba” en un aula ordinaria.