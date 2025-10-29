Recarga la tarjeta del bus urbano de forma rápida y online

EÑE Salamanca Miércoles, 29 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Los usuarios del transporte urbano en Salamanca disponen de nuevas herramientas que hacen más cómodo y accesible el uso del autobús con la posibilidad de recargar las tarjetas de viaje a través de internet y la reciente apertura de una segunda oficina de atención al público en la estación de autobuses. Ambas iniciativas forman parte del compromiso de mejora continua del servicio.

Recarga online: comodidad y rapidez al alcance de un clic

A través de la página web oficial 'www.salamancadetransportes.com', es posible realizar la recarga anticipada de las tarjetas del bus urbano de forma sencilla y segura. Los usuarios pueden cargar saldo en sus tarjetas monedero (5, 10 o 20 euros), o renovar sus abonos Bus-Ciudad Joven y General por periodos de uno, tres, seis o doce meses.

En este sentido, para utilizar este servicio por primera vez, es necesario acudir a las oficinas de atención al usuario, situadas en la calle Gran Vía, 4, o en la avenida de Filiberto Villalobos, 71, donde se activa gratuitamente la modalidad de recarga online.

A partir de ese momento, el usuario ya puede operar desde casa accediendo al apartado 'Recargas online'. Así, dentro del área del viajero de la web, deberá seleccionar el tipo de recarga que corresponda con la configuración de su tarjeta, introducir el número largo que figura en los recibos de recarga (no el que aparece impreso en la propia tarjeta) y efectuar el pago mediante pasarela segura.

Una vez completado el proceso, recibirá un correo electrónico de confirmación, que servirá como justificante. Pasadas 24 horas, bastará con acercar la tarjeta al lector de cualquier autobús para validar la recarga. Es importante tener en cuenta que este paso debe realizarse en un plazo máximo de dos meses, ya que, si no se valida, el saldo caducará.

Además de esta opción, también se mantiene activo el sistema de pago con tarjeta bancaria a bordo, que permite adquirir billetes ordinarios sin necesidad de efectivo, con el mismo precio y mayor comodidad.

Nueva oficina en la estación de autobuses

Para mejorar la atención al público, Salamanca de Transportes ha abierto una segunda oficina de atención al usuario, situada en la fachada principal de la estación de autobuses, ubicada en la avenida de Filiberto Villalobos, 71. Este nuevo espacio está operativo de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y complementa el servicio que se presta en la oficina principal de Gran Vía.

Esta apertura responde a las acciones previstas en el Plan Director del Autobús Urbano, un proyecto elaborado con la participación de los colectivos implicados en la mejora del transporte público, y que contempla medidas concretas para reorganizar líneas, frecuencias y servicios de atención al viajero.

Un servicio más cercano y adaptado a los ciudadanos

Con la puesta en marcha de la recarga online y la apertura de la nueva oficina, Salamanca de Transportes da un paso más en la modernización del sistema y en la mejora de la experiencia del usuario. Ambas medidas están pensadas para facilitar la movilidad diaria de los salmantinos, apostando por un modelo de transporte más eficiente, accesible y orientado a las necesidades reales de los viajeros.

Salamanca de Transportes

Gran Vía, 4

37001 - Salamanca

Av. de Filiberto Villalobos, 71

37007 - Salamanca

900 92 24 51

www.salamancadetransportes.com