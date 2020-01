Rebaja de tarifas y quinta frecuencia para el Alvia, exigencias de Carbayo al Gobierno

Tras nueve meses, la excusa del Gobierno en funciones se ha agotado. España ya tiene presidente y en breve también ministro de Fomento. Por ello, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, no quiere que el Ejecutivo demore más tiempo la respuesta a una reivindicación que ha unido a los usuarios y a las instituciones salmantinas, el aumento de las frecuencias del tren Alvia a Madrid, y una revisión de las tarifas del billete y de los abonos, que en algunos casos llegan a resultar excesivas para un enlace ferroviario que resulta de vital importancia para el desarrollo del municipio.

Una vez acabado el “bloqueo institucional”, el Gobierno local considera que es el momento de activar una hoja de ruta para “batallar” por mejoras en los servicios ferroviarios. Así, el regidor solicitará reuniones tanto con la presidenta de Adif como con el de Renfe “para abordar cuestiones que son de máximo interés para los salmantinos”, apuntan fuentes municipales. A través de este último, Carbayo solicitará al Ministerio de Fomento “la implantación de, al menos, una nueva frecuencia diaria del tren Alvia en dirección Salamanca-Madrid y viceversa”.

El pasado 17 de diciembre el tren rápido a Madrid cumplió cuatro años. Estrenado con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuatro días antes de las elecciones generales de 2015, “arrancó” con tres servicios diarios en cada sentido, pero la previsión de Renfe ya era que en menos de un mes sumase uno más. No fue hasta el 11 de abril de 2016 cuando se implantó, de lunes a viernes, esa cuarta frecuencia. Desde entonces, el número de pasajeros no ha dejado de aumentar. Por ello, el pasado verano usuarios e instituciones salmantinas comenzaron a reclamar con más fuerza una quinta frecuencia. La plataforma de viajeros, la mayoría salmantinos que trabajan en Madrid, reclaman desde entonces un tren que regrese desde la capital de España por la tarde. Ayuntamiento y Diputación respaldaron sus peticiones, y los parlamentarios populares, que ya habían comenzado a negociarla durante el último Ejecutivo de Rajoy, llevaron la petición al Congreso de los Diputados el pasado septiembre, cuando el Ejecutivo socialista se encontraba en funciones. Pero Sánchez ya ha sido investido presidente, y el Ayuntamiento quiere liderar esta reivindicación para mejorar la conexión ferroviaria.

Pero las peticiones de Carbayo al Ministerio Fomento no se limitan a un incremento de frecuencias, sino que también solicitará al presidente de la entidad pública la revisión de las tarifas y también de los abonos. “Nos preocupa especialmente el coste del abono mensual”, insisten desde el Gobierno municipal. El más barato que actualmente ofrece Renfe para los usuarios habituales de esta conexión es el Tarjeta Plus de 50 viajes a consumir en un mes que tiene un precio de 707,60 euros, lo que supone un coste de 14,15 euros por trayecto. De hecho, a la mayoría de los usuarios habituales les interesa más coger en bloque los billetes “promo” de los trayectos que tienen previstos realizar en los próximos dos meses, ya que así les resultan más baratos. La principal queja de los usuarios es la escasa flexibilidad de estos bonos, ya que tienen que gastarlos en periodos muy cortos de tiempo, y no son rentables a no ser que viajen todos los días de Madrid a Salamanca y vuelvan también a la capital del Tormes diariamente.