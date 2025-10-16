Realidad virtual para 'entrar' en el cuerpo del paciente: «Son casos reales» Se trata del proyecto de José Pizzano, que ya se prueba en el Servicio de Cirugía Torácica de Salamanca

Belén Hernández Salamanca Jueves, 16 de octubre 2025, 20:31 | Actualizado 21:21h. Comenta Compartir

Utilizar la realidad virtual y la inteligencia artificial para mejorar cirugías complejas como las de tórax. Ese es el proyecto de José Pizzano, que ya se prueba en el Servicio de Cirugía Torácica de Salamanca.

Se emplean gafas de realidad virtual para acceder, a través de una prueba del paciente, a una representación tridimensional de sus órganos, identificando malformaciones o posibles tumores.

Permite marcar zonas de intervención y practicar las cirugías antes de realizarlas, simulando el procedimiento real. Así, los cirujanos «entran» en el cuerpo del paciente para conocer su anatomía en tres dimensiones y evitar sorpresas durante la operación.

La herramienta necesita financiación para extender su uso entre los profesionales y para incorporarse a la formación universitaria, tanto en las aulas como en programas destinados a despertar nuevas vocaciones médicas, gracias a su manejo intuitivo y su gran valor didáctico.

Temas

Realidad virtual