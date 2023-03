Rayden visitará Salamanca en su gira de despedida

El cantante madrileño Rayden ha anunciado su abandono “definitivo” de la música tras 23 años de carrera para dedicarse a la novela porque sus “motivaciones son otras” y también desaparecerá su apodo, para pasar a llamarse David Martínez Álvarez.

El artista ha detallado que finalizará su carrera musical con la gira ‘Quiero que nos volvamos a ver por última vez’, que comenzará el próximo 21 de abril de 2023 y terminará el 1 de marzo del 2024 en Barcelona, con parada a final de año en el WiZink de Madrid. Esta gira también parara en Salamanca, de hecho, será el penúltimo concierto de la gira, 24 de fecbrero 2024, en la Sala B del CAEM. Su relación con la ciudad charra es muy amplia, ya que actuó por primera vez en la capital en 2017 en el Facyl y la ha visitado en varias ocasiones, la última vez en 2019.

“Me parecía muy honesto anunciar con este disco una gira de despedida, en estos tiempos donde todo se da por hecho, todo tiene un principio y un final”, ha señalado.

En todo caso, ha puntualizado que, pese a su paso a la novela seguirá “abrazando” la música “como mánager o desde el punto de vista creativo, pero no como cantante”. “Es un momento en que no me quiero quemar con la música. Es más, la voy a abrazar desde otro lado, prefiero quedarme con lo bonito y con lo que a mí me gusta. Estoy en mi mejor momento y es inevitable, lo siento así y es la definitiva. Lo que me excita es terminar en mi mejor momento y no arrastrar el muerto”, ha recalcado.

Por otro lado, ha indicado que ha sentido “por primera vez vocación” al escribir una novela y ha señalado que ya está con la segunda. ”De pequeño empecé a crear mundo porque no me sentía querido. Empecé la carrera de la música, me enganché a crear porque me sentí querido. A lo mejor, por eso mis canciones siempre tienen mucho texto”, ha explicado entre risas.

Asimismo, ha declarado que cuando termine la gira y abandone la música, aún le quedarán por sacar tres colaboraciones con Álvaro de Luna, Juan Pablo Vega y el grupo ‘Estos’.