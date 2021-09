Raúl Méndez, salmantino ‘medalla de oro’ en Biología: “La clave para que vayan bien los estudios es hallar lo que te apasiona”

La larga lista de alumnos salmantinos premiados en certámenes nacionales e internacionales ha sumado un nuevo integrante más. Se trata de Raúl Méndez, antiguo estudiante del instituto Mateo Hernández de la capital salmantina, que se ha alzado este mes de septiembre con una de las medallas de oro de la Olimpiada Iberoamericana de Biología. Un acicate para empezar los estudios de Biotecnología en la Universidad de Salamanca.

–¿Eres habitual de este tipo de concursos

–Era la primera vez que participaba. Me animó mi profesora, al igual que al resto de la clase. De hecho, no sabía ni que existían las olimpiadas de Biología. Antes de la fase iberoamericana me presenté a la regional y nacional de Biología.

–¿Requiere una preparación específica una olimpiada sobre biología?

–A la regional no me preparé mucho, fui a ver cómo era el examen. Cuando me clasifiqué para el nacional, ese ya lo preparé. Y para la iberoamericana no he tenido mucho tiempo la verdad. Al menos, los días antes de los exámenes, que para los representantes de España se celebraron en Madrid, los monitores que estuvieron con nosotros nos prepararon. Ellos tenían experiencia porque habían participado antes en olimpiadas.

–¿Y cómo fue ese “entrenamiento” en los días previos?

–Es complicado el entrenamiento. La biología es muy general, es difícil intuir lo que van a preguntar. Los monitores se centraron en explicarnos conceptos que pudiéramos tener poco claros, dudas, o cosas que podían caer y que no habíamos dado nunca.

–Por la pandemia, los representantes de cada país hicisteis el examen de manera telemática. ¿Resulta muy diferente?

–Un poco. Por ejemplo, había dos exámenes prácticos. Uno era de microbiología y al no poder hacer prácticas en laboratorio, nos iban poniendo diferentes experiencias para interpretar y luego contestar preguntas tipo test. El siguiente era de bioinformática con programas que nos habían proporcionado previamente los organizadores y, con esos datos, contestar también preguntas de tipo test.

–¿Qué te llevó a presentarte a unas olimpiadas, que requieren un esfuerzo extra?

–La biología era mi asignatura favorita en el instituto. Puede ser porque me gusta investigar sobre la vida, cómo surge y cómo se desarrolla. Me parece bastante interesante. Y eso que en mi familia no había personas que hubieran estudiado antes esta carrera. Y lo de las olimpiadas me ha motivado aún más.

–Pese a los buenos resultados, en lugar de la Biología más pura, como carrera has elegido Biotecnología. ¿Por qué?

–La parte que más me gusta son los experimentos y pruebas de laboratorio y creo que en Biotecnología lo voy a abordar más que si estudio Biología. El laboratorio me atrae más que salir a la naturaleza, aunque también me gusta.

–¿Y de cara a un futuro laboral, por qué rama te decantas?

–Lo que más me atrae es el campo de investigación. Todavía no sé en qué terreno, pero lo iré averiguando estos años según vaya pasando cursos. No lo tengo claro aún, porque lo mismo puede haber algo que en principio me guste más y luego no sea así o al revés.

–¿A la hora de estudiar, eres de un trabajo metódico diario o, simplemente, se te da bien?

–Me sale solo. Cuando encuentro algo interesante, me pongo a indagar un poco sobre ello, lo que facilita que los conceptos se me queden rápido. Yo creo que es porque me gusta. Si le tuviera que dedicar más tiempo, seguramente no me gustaría tanto (risas). Creo que la clave para que te vayan bien las cosas a la hora de estudiar es encontrar lo que te apasiona. Es verdad que yo he sacado buenas notas en todo, pero Biología era claramente la que más me gustaba y la que menos trabajo me costaba.