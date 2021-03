Raúl Marín, de trabajar para multinacionales a emprender en Salamanca

Raúl Marín cambió hace un par de años el ruido y el acelerado ritmo de Madrid por la tranquilidad del municipio salmantino de Santiz. Él fue un adelantado para lo que el COVID aceleró: una vuelta al mundo rural, alejándose de la ajetreada vida de las urbes.“En Salamanca encontré un entorno natural que ofrece tranquilidad, también una vivienda muy asequible, por el mismo precio tenemos una casa mucho más grande y cómoda”, reconoce Marín. Gracias a la posibilidad del teletrabajo, este catalán ha encontrado en tierras charras el lugar perfecto para emprender en los videojuegos -ha creado, junto a su equipo, varios juegos de cartas para móvil-. “El COVID ha normalizado la posibilidad de teletrabajar y elegir dónde quiere trabajar la gente”, explica.

A sus 38 años y padre de dos niñas de 9 y 10 años, Raúl arrancó su aventura como emprendedor con tan solo 24 y 16 años después lidera un proyecto que avanza en la creación de videojuegos para teléfonos móviles y que ha encontrado la forma de impulsar gracias al programa de Coworking municipal que organiza el Ayuntamiento de Salamanca junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI) y al que llegó tras pedir orientación a la Cámara de Comercio.

“Nos está abriendo muchas puertas”, constata. Y es que, Raúl comparte edición con otros 22 compañeros de ámbitos diferentes, lo que favorece el networking, es decir, establecer lazos entre diferentes sectores y profesionales. “Todos hablamos el idioma del emprendedor y eso favorece que surjan sinergias interesantes”, relata Marín, cuyas aspiraciones a medio-largo plazo pasan por “profesionalizar el producto e intentar crecer y poder dar trabajo a más personas en Salamanca”.

“A nivel de formación, Salamanca es muy potente y está muy al día.Yo he trabajado con gente en Barcelona y Madrid que se habían formado en Salamanca. Lo que falta es industria, empresas, agencias”, destaca Marín, después de haber trabajado para grandes multinacionales en las que le ofrecían los mismos servicios que tiene gratis en Santiz. “Aquí tenemos pistas de pádel y gimnasios gratuitos, viviendas baratas, un entorno maravilloso”, recalca el emprendedor que comparte profesión con su pareja.

Lo de Raúl no ha sido un regreso a sus orígenes, porque él procede de la localidad barcelonesa de Vilanova, sino una búsqueda del entorno rural para construir un proyecto de vida, después de atravesar varias etapas en Madrid, Barcelona y Formentera, “huyendo de las grandes aglomeraciones”, que hace diez años encontró en Salamanca (antes de vivir en Santiz residió en Vecinos). “Empecé como freelance con agencias de Madrid y Barcelona y esto me permitía trabajar desde casa, lo que me invitó a explorar nuevos sitios”, recuerda. Si hay algo de lo que está convencido Raúl es que el COVID ha provocado que las empresas sean más flexibles en la posibilidad del teletrabajo, lo que permite a la gente la posibilidad de desarrollar la carrera profesional “desde dónde tú quieras: playa, montaña o pueblo”.