Raúl Hernández, nuevo procurador del PP en las Cortes: “Del congreso, espero un PP unido y la renovación en la comarca de Béjar”

Asume el reto de incorporarse a las Cortes con el doble objetivo de luchar por la Sanidad y la reindustrialización en su tierra, Béjar, y contra la despoblación en la provincia de Salamanca. Mantendrá su acta de concejal en la ciudad pero da el salto al parlamento regional para trabajar “desde dentro”. Para ello, tiene por delante algo menos de la mitad de la legislatura pero la vista puesta en el congreso provincial previsto para octubre, del que espera grandes cambios para el PP.

–¿Cómo ha recibido su nombramiento como procurador en sustitución de Salvador Cruz?

–Me enteré hace unos días pero hasta ayer no fue oficial. Yo pensaba que tardaría un mes pero, al final, tomo posesión el próximo lunes. Quiero agradecer la confianza del partido por darme el puesto número 5 en las listas de 2019 así como al presidente regional y provincial. Además, quiero alabar el trabajo de mi predecesor y le deseo mucha suerte en su nueva etapa. Compatibilizaré mi trabajo con el nuevo cargo porque no me implica estar a diario en Valladolid.

–¿Cómo afronta su estreno en las Cortes regionales?

–Para mí es un nuevo reto porque es una administración con la que he trabajado, pero no internamente. Además, a pesar de que no representamos a comarcas ni localidades, es importante que haya un procurador de Béjar, sea del partido que sea. Béjar y su comarca van a tener ahora voz en las Cortes, tan necesaria en muchos momentos.

–¿Cuáles son las áreas en las que piensa trabajar para Béjar su comarca, en particular, y para la provincia, en general?

–En el caso de Béjar, nos tenemos que centrar en la Sanidad porque nos preocupa a los concejales y, también, el tema del empleo y del Plan de Reindustrialización para darle un nuevo aire y que sea una realidad. A nivel provincial, tenemos un problema como es la despoblación y las necesidades de los municipios para frenar esa situación. Es algo que tenemos que atacar con políticas verticales.

–Este nombramiento, ¿es el trampolín para su candidatura a la Alcaldía de Béjar?

– No, en este momento no podemos decir ni hablar de políticas municipales porque queda mucho tiempo. Lo que tiene que hacer el PP en Béjar es seguir trabajando y demostrar su oposición constructiva. Hay que seguir trabajando porque Béjar no puede seguir con el ritmo que lleva. La gestión del Ayuntamiento no está siendo buena y necesita un nuevo aire fresco pero no depende de nosotros.

–¿Por qué se le ha incluido en el grupo de los díscolos del PP provincial?

– No soy un díscolo, soy una persona que tiene amistad con Salvador Cruz y Bienvenido de Arriba y entiendo que hay circunstancias para valorar en el congreso. De hecho, esta mañana -por ayer- me han llamado Alfonso Fernández Mañueco y Javier Iglesias para felicitarme por el nuevo cargo. Llegué a la lista de las Cortes gracias a Alfonso y a que la dirección provincial apostó por mí. Considero que lo normal es que haya una candidatura de consenso y de unidad porque las críticas no son malas si son constructivas. De todos modos, creo que el congreso será después de la convención nacional para mediados o finales de octubre.

–¿Qué espera del congreso provincial?

– Espero que salga un PP unido y dispuesto a resolver los problemas de los salmantinos. Además, entiendo que el partido en la comarca de Béjar necesita una renovación porque no podemos estar manteniendo una estructura que no funciona. Lo que tiene que hacer el PP de Béjar es hacer equipo con una línea de trabajo, de funcionamiento y de defensa.