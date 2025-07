El más rápido con los cubos de Rubik de Castilla y León

Pablo Torres Salamanca Martes, 22 de julio 2025, 11:51 Comenta Compartir

Si preguntamos a la juventud salmantina sobre sus gustos o actividades deportivas, la gran mayoría te hablaría de fútbol, baloncesto o simplemente, gimnasio. Sin embargo, si le preguntas a Samuel María Liñares, estudiante de Estadística e Ingeniería Informática, te respondería hacer cubos de Rubik. El joven de 18 años, guarda un talento poco común, y es que actualmente es el número dos de la categoría Square-1 de España. «Es como un cubo normal con seis caras, pero la cara del medio tiene solo dos piezas. Eso hace que tenga muchas formas raras. No tiene nada que ver con el típico cubo de Rubik», explica.

Sin embargo, a pesar de la complejidad, el salmantino tiene cogido el tranquillo tanto al cubo como al Lazarillo Open. Este torneo tuvo lugar el pasado fin de semana en la ciudad de Salamanca y allí Samuel hizo honores a su rol de anfitrión. «La gente está más ilusionada porque gana alguien de aquí, y es algo que te motiva»Finalmente, el charro se hizo con el primer premio en su categoría, pero su victoria le dejó una sensaciones agridulces «Me ha dado rabia porque la cuarta solución me podría haber hecho otros siete bajos y podría haber llegado a ser récord de España» se lamenta.

Pero, para llegar hasta donde está hay que remontarse hasta 2022, fecha en la que se presentó a su primera competición, justamente el Lazarillo Open. «Me regalaron uno por mi comunión pero se quedó tirado en la habitación un año. Años después mi hermano intentó hacerlo, y ahí empezó todo» recuerda.

Tras ello, empezó a entrenarse y hoy en día práctica hasta dos, o incluso, tres horas al día. «Suelo resolver unas 100 soluciones. A veces más, a veces menos. Ahora mismo quiero aprender más casos, mejorar la precisión y equivocarme menos» contaba. No obstante, Samuel sigue mentalizado en conseguir batir su récord, ser el mejor de la categoría Square-1 de su país y empezar a competir fuera de España. «Me siento preparado para participar en el nacional de Portugal y también me gustaría ir al mundial de Suecia. Ese sería mi objetivo a largo plazo» explica.

Cuando se le pregunta por qué cree que ha llegado tan lejos, no se lo piensa dos veces: «No es solo práctica, ni tampoco talento puro. Se necesita paciencia, interés, y muchas ganas». Su máximo rival, Carlos Méndez cuenta con récords europeos y nacionales a sus espaldas, por eso es una especie de referente. «Uno de sus récords de Europa lo hizo en el primer Lazarillo, así que lo veo como alguien muy cercano» comentaba.

Tal es su pasión que también ha intentado contagiar su afición a amigos, aunque no siempre es fácil. «He conseguido que uno de ellos pruebe el Lazarillo de forma no oficial. Y ya ha dicho que va a competir en El Tormes, que es la otra competición que organizamos» decía. Sin embargo, a pesar del auge de estas competiciones, el crecimiento de las mismas no es tarea fácil ya que cada vez se ven menos cubos por la calle.

