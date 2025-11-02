¿Ramera o guerrero alano? El debate y la disputa se han instalado sobre la interpretación de las figuras de la pizarra visigoda que guarda el Museo de Salamanca, que de representación apocalíptica pasa ahora a simbolizar a un soldado del Bajo Imperio

Cuarenta años después de su descubrimiento y pormenorizado análisis, la pizarra visigoda encontrada en San Vicente del Río Almar, pedanía de Alconada, en los años ochenta del pasado siglo, sigue dando que hablar por su misterioso contenido que, a tenor de las últimas publicaciones, parece no estar resuelto. Y es que, cuando todos daban por hecho que la interpretación presentada por el arqueólogo Manuel Santonja era acertada, otro grupo de investigadores —Rafael Barroso, Jorge Morín y Dionisio Urbina— ha venido a disputar dicha versión al introducir una hipótesis diferente y reabrir un debate científico sobre las imágenes que guarda esta pizarra, que desde 1983, año en que fue descubierta, forma parte de los fondos arqueológicos del Museo de Salamanca.

La pieza en cuestión, de 47x36 centímetros, recoge sobre la pizarra la representación de dos figuras humanas a pie, un caballo de perfil y una serpiente descendente en diagonal desde el ángulo superior. En su investigación, realizada en los años ochenta, Santonja sitúa el origen de esta pieza en el siglo VII d. C., durante el dominio visigodo, y sostiene que se trata de una ilustración del pasaje apocalíptico de la Ramera de Babilonia montada sobre la bestia.

Por su parte, el nuevo estudio, publicado hace escasas fechas, discute esta interpretación y plantea que los elementos que aparecen en el dibujo no forman parte de la tradición iconográfica del Apocalipsis, sino que representan a un soldado de la caballería del Bajo Imperio, más concretamente un jinete alano-sármata.

Esta nueva reinterpretación del dibujo que aparece en la pizarra visigoda no ha convencido al arqueólogo salmantino, quien señala a LA GACETA no estar de acuerdo «en absoluto» con este estudio. «Y así se lo he hecho saber a los autores», subraya Manuel Santonja, quien recuerda que los alanos estuvieron en la península ibérica a comienzos del siglo V y que la pizarra «está situada claramente en el siglo VII». Y aún va más allá en sus argumentos: «No han tenido en cuenta el contexto del yacimiento. Se han puesto a especular sobre el motivo que ven ahí. Si fuera del siglo V, probablemente tendría algún sentido todo lo que dicen, pero no es del siglo V, sino que estamos hablando del siglo VII», insiste el que fuera director del Museo de Salamanca.

Dolido por el hecho de que no le hayan comunicado nada sobre el estudio durante su elaboración —«me lo han mandado cuando ya se había publicado», señala—, Santonja reconoce sentirse también «mosqueado» y «ligeramente molesto» por la nueva versión que se ha dado a estas figuras: «No es más que una alucinación que se les ha ocurrido y que no tiene ningún sentido arqueológico», apostilla.

Ante la posibilidad de publicar un artículo rebatiendo esta nueva interpretación, el exdirector del Museo de Salamanca rechaza toda confrontación con estos tres arqueólogos. «Ya estoy en una edad que no es para ponerme a discutir de esto. Ahí está la investigación que publicamos en su día en la revista Zephyrus, a la que dediqué mucho tiempo, pues está muy bien documentada», comenta, sorprendido de que, cuarenta años después del hallazgo y de la publicación del primer estudio, salga ahora este artículo «cuando hasta ahora nadie había dicho ni media palabra y el contenido se ha difundido a base de bien», concluye Santonja.

Por su parte, el actual director del Museo de Salamanca, Alberto Bescós, reconoce que «todas las hipótesis deben aceptarse y comprobarse» y que esta pieza ofrece «una interpretación abierta». La pizarra visigoda forma parte de la colección del Museo de Salamanca hasta el punto de haberse convertido en una de sus piezas más relevantes. No en vano, hace pocos años formó parte de la exposición conmemorativa del 150.º aniversario del Museo Arqueológico Nacional.