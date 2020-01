Rafael Revert ha presentado su dimisión a la dirección nacional de Vox como presidente de la comisión gestora de Salamanca. Así se comunicó ayer a los afiliados salmantinos por parte del vicesecretario nacional de la organización, Tomás Fernández.

A pesar de que los responsables del partido destacan su “lealtad, compromiso personal, su generosa entrega y sus aciertos en la gestión y la dirección del partido”, lo cierto es que la opacidad de Revert ha chocado con la imagen de transparencia que quería trasladar la formación. De hecho, la dirección nacional ya había perdido la confianza en él y sabía que no estaba convocado para la celebración del próximo comité ejecutivo provincial. La dimisión se entiende como una salida cuando el partido ya le había abierto la puerta.

Durante la última campaña electoral, el líder salmantino no participó en los actos de campaña de Víctor González Coello de Portugal, el candidato al Congreso que finalmente obtuvo el primer diputado de la historia para la organización en Salamanca. Uno de los principales desplantes se vivió en las primeras elecciones del año con la ausencia de Revert en el mitin de Ortega Smith, que fue excusado como una indisposición.

Esta pérdida de confianza ya se arrastra desde que más de 70 afiliados denunciaran en marzo la ausencia continua del entonces coordinador, e incluso calificaban de “dictadura” sus actuaciones, así como la opacidad de las cuentas que no se trasladaba a los afiliados. Estas quejas se hicieron llegar mediante un burofax a los órganos de dirección poniendo de manifiesto la grave situación y los incumplimientos.

Sin embargo, las medidas no fueron las esperadas y el Comité Ejecutivo Nacional no solo no relegó a Revert sino que lo colocó al frente de la gestora. A partir de ahora, según los estatutos, la comisión gestora de Vox en Salamanca queda disuelta y se inicia un proceso que el partido denomina de “transición” hasta el nombramiento “en próximas fechas” de una nueva comisión gestora provincial que será propuesta por la dirección nacional. De hecho, avanzan que ya están trabajando en la “selección del mejor equipo”.